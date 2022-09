Ruuds innrømmelse: – Det er skuespill

Casper Ruud tok i bruk alle virkemidler for å slå Karen Khatsjanov.

SPILL FOR GALLERIET: Casper Ruud holder seg i skinnet for at rivalen ikke skal forstå hvordan det egentlig står til med ham. Foto: Elsa/Getty Images/AFP

Etter seieren i semifinalen fikk Casper Ruud spørsmål om hvordan han helst ville bli verdensener.

På det tidspunktet var det to scenarioer som kunne føre til at Ruud ble verdensener. Det ene var at Carlos Alcaraz røk ut i semifinalen mot Frances Tiafoe.

Det andre var at Alcaraz møter Ruud i finalen, hvor vinneren av den kampen blir stående som verdensener.

– Jeg tenker det mest rettferdige er om vi begge når finalen og den som vinner finalen blir verdensener. Det hadde vært ideelt, sa Ruud på pressekonferansen og legger til med et glis:

– Om jeg går til sengs som nummer én, så vil jeg sove ganske pokkers bra, tror jeg.

Siden Alcaraz også vant sin semifinale, må Ruud vente til søndag før han eventuelt kan gå til sengs som verdensener.

Lært av erfaringen

Han innrømmer videre at han er glad for at hans neste Grand Slam-finalemotstander ikke heter Rafael Nadal og ikke er på grus.

23-åringen er klar over at han fikk god juling i finalen i Roland-Garros, men at det nå uansett vil bli en ny, tøff finale.

– Men jeg håper finalen kan ha forberedt meg litt. Jeg vet i det minste litt om hvordan det er å entre finalen med trofeet i blikket foran tonnevis av kjendiser. I Roland-Garros var det også kongelige på plass. Det var ganske nytt for meg.

Videre forteller den norske finalisten at han er overrasket over å nå finalen. Han trekker særlig frem kampen mot Nick Kyrgios i Indian Wells tidligere i år. Da tapte han kampen som var tredje runde i turneringen, og da følte han selv han leverte en svak prestasjon.

Skuespill

På den tiden følte han det var en lang vei for ham å nå finaler i store turneringer på hardcourt.

Men så kom Miami. Da nådde han finalen, mot nettopp Alcaraz, og fikk da en selvtillit på underlaget.

Den gang vant Alcaraz 7-5, 6-4. Nå har Ruud muligheten til å revansjere seg.

FORRIGE FINALE: Casper Ruud gratulerer Carlos Alcaraz med finaleseieren i Miami. Søndag kan han revansjere seg, når de gjør opp om å bli verdensener. Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP

Da er det greit å ha flere virkemidler å ta i bruk, slik han gjorde i semifinalen mot Karen Khachanov.

– Man må spille litt av og til. Etter siste poeng i første sett hadde jeg ikke pust igjen, og knærne knakk og ristet. Men jeg prøve å ikke vise Karen det. Jeg ville ikke la han tro jeg slet. I andre sett prøvde jeg også å holde en god holdning selv om jeg fortsatt kjente pulsen fra det siste poenget. Det er skuespill i sporten, og særlig i tennisen. Det et mentalt spill som kan hjelpe en til å vinne kamper, sier Ruud.