Ruuds endring: – Har bitt meg i rævva

OSLO TENNISARENA (TV 2): Casper Ruud er per dags dato nummer ni i verden og bak skjema til å nå årets mål om deltakelse i ATP-sluttspillet i Torino.

I 2022 satte Casper Ruud en svært høy standard.

Snarøya-gutten nådde to Grand Slam-finaler, var en periode verdenstoer, kom til finalen i ATP-sluttspillet og endte året som verdens tredje beste tennisspiller.

I år har det gått nedover. 24-åringen er nå nummer ni i verden. Han klarte på imponerende vis å forsvare den ene Grand Slam-finaleplassen i Paris, men har ellers gått på flere sure tap.

– Det har vært noen skuffelser i år. Jeg må ærlig innrømme det. Jeg har gått på noen sure tap som jeg gjerne skulle ha unngått. Men jeg visste det ville bli tøft i år med mange poeng å forsvare, sier han til TV 2.

SKAL «PÅ TOKT»: Casper Ruud er hjemme i Oslo for å forberede seg til årets siste turneringer i Asia og Europa. Han skal også spille Laver Cup for å kjempe om Europas ære. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Mental endring

Men likevel klager han ikke. 2022 satte ikke bare en standard, men også et press på nordmannen. Med så mange gode resultater, visste han at det ville bli et annerledes år.

Det gjorde noe med innstillingen til 24-åringen som i år har prøvd å angripe mer.

– Jeg gikk inn i år med tanke på at jeg uansett hvilken turnering jeg spilte, så ville jeg være en kandidat til å nå finalen. Tidligere har det vært mer overraskende å nå langt i turneringer, sier Ruud og fortsetter:

OPP OG NED: Casper Ruud forteller at 2023 ikke hadde vært så ille dersom det ikke var for den massive suksessen i 2022. Isolert sett kunne han ha sett seg fornøyd med årets sesong. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– I år skulle jeg eie posisjonen min mer. Tenke at jeg avsluttet året som nummer tre fordi jeg fortjente det og at jeg skal nå finalen og forhåpentligvis vinne i det jeg stiller opp på. Det har bitt meg litt i rævva, rett og slett, sier en veldig ærlig Ruud.

Og han sier at det er der den største skuffelsen ligger. At han ikke har klart å nå lengre i flere av turneringene han har stilt opp i. Hvem han har tapt for tenker han ikke så mye på.

Pipekonsert mot rasende Ruud: – Dere bare gir faen

– Har blitt passiv

Men hvorfor har det skjedd? I et år hvor han skulle gå ut og være såpass offensiv. Et år han virkelig skulle trøkke til å ta et ytterligere steg i karrieren.

– Jeg har til tider blitt passiv. I nesten hver kamp føler jeg et press på at jeg skal vinne når det ikke er en toppspiller på andre siden av nettet. Så har det heller blitt litt motsatt hvor jeg har blitt mer forsiktig fordi jeg ikke vil gjøre feil og bare kaste bort kamper, sier han og legger til:

– Da har det nok blitt lettere å spille helt fritt mot meg i år. Flere av de jeg møter har ikke press på seg. Da har det utnyttet at jeg har vært passiv med aggressiv og fin tennis. De har stresset meg uten at jeg har klart å stå i mot.

FOKUS: Casper Ruud har særlig fokus på å få lengde i ballene og samtidig være mer offensiv i spillet sitt. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Øyner fortsatt Torino-håp

Men til tross for hans posisjon når høsten og vinteren nå kommer, så har han fortsatt muligheter. Per nå er han nummer ti på rankingen som bestemmer om hvem som skal til Torino eller ei. De åtte beste kommer med videre.

For at Ruud skal klare det, blir han nødt til å hente store poeng i noen av turneringene som kommer.

– Det blir en spennende høst. For to år siden var det tre, fire personer som kjempet om Torino. Da klarte jeg det. Det kan fort bli en lignende situasjon i år. Jeg skal prøve å dra på en liten tokt hvor jeg henter masse poeng. Målet er Torino.