Ruud-uttalelse slaktes: – Veldig merkelig

I juli ble svenske Mikael Ymer utestengt fra profesjonell tennis i 18 måneder.

Suspensjonen skyldes brudd på antidopingreglene, i form av manglende oppmøte til dopingtester.



SMELL: Mikael Ymer ble utestengt fra profesjonell tennis. Foto: Pascal Guyot / NTB

Ymer gikk selv ut med nyheten på Twitter/X. Samme dag kom Casper Ruud med støtte til sin kollega.

– Det er synd for ham som en venn og en jeg kjenner personlig. Det er 18 måneder hvor han ikke kan spille turneringer med inntekt, sa Ruud blant annet på en pressekonferanse i Båstad.



Nordmannen erkjente selv at det kunne være vanskelig å noen ganger holde meldeplikten, spesielt om han ikke fikk gjort det tidlig på morgenen.

– Om man har meldeplikten senere på dagen kan det ødelegge litt mer, og da må man liksom si nei hvis man er invitert på middag eller andre ting. Da føler man seg litt fanget og under oppsyn for å si det sånn, uttalte Ruud.

UTFORDRING: Casper Ruud fortalte at meldeplikten kunne by på utfordringer. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Unnlater man å melde fra tre ganger blir man suspendert.

En lignende ordning er det også for skiskyttere. Svenske Sebastian Samuelsson forstår ikke hvordan det skal være vanskelig.

Han stusser over Ruuds melding i et intervju med Aftonbladet.

– Jeg leste kommentaren hans (Ruuds) og den var veldig merkelig, i og med at han mente tennis skulle forsvare sine egne utøvere. Jeg forstår ikke perspektivet hans. For meg er det akkurat det tennis gjør når du utestenger folk som ikke følger reglene, det er slik du beskytter idrettsutøvere som følger reglene, sier han til avisen.



TV 2 har vært i kontakt med medieansvarlig i Team Ruud, Tina Falster, som sier at de ikke vil kommentere saken.



SUKSESS: Sebastian Samuelsson under VM i Oberhof. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Samuelsson vant gull på fellesstart under VM i Oberhof i februar. Han legger til at ingen vet om Ymer er dopet.

– På en måte føler jeg at det tas litt lett på at han kun har gått glipp av tre dopingprøver. Kanskje jeg ikke tror han er dopet heller, men det er veldig vanskelig å bli tatt for doping hvis man ikke blir testet. Det er konklusjonen jeg trekker og vi må ha harde straffer rundt det, sier han.

Discovery har også omtalt saken.



Ymer mente selv at utestengelsen var uprofesjonell.

«Jeg er ikke suspendert fordi jeg har oppnådd en urettferdig fordel over kollegaene mine, ikke for å gi sporten et dårlig rykte, ikke for å tjene penger på en ulovlig måte, men på grunn av et logistisk problem som jeg ikke hadde noen måte å påvirke», skrev han på X.



En annen som tidligere har reagert på Ruuds utspill er sportskommentator og programleder Tommy Åström.

– En mangemillionær som sutrer som «en fange» for å rapportere. Og tennisforbundet har som oppgave å hjelpe spillerne til å unngå dopingproblemer. Absurd, sa han.