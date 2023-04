Ruud ut mot kritikere: – Skrevet av folk som ikke har peiling

Casper Ruud slår tilbake mot kritikken han fikk da han ble verdenstoer i fjor. Estoril-vinneren mener det er farlig å bruke for mye tid på nett.

Casper Ruud er i gang med, her fra turneringen i Miami i mars. Foto: Geoff Burke

Ruud gikk til topps i ATP 250-turneringen i Estoril søndag. Etterpå møtte han pressen, og nordmannen tok seg tid til å snakke om hvordan han opplever kommentarer og oppmerksomhet rundt egen person.

– Jeg ble nummer to. Folk vil alltid finne en måte å kritisere uansett. De vil si at veien dit var lett, eller at jeg spiller i noen mindre turneringer. Kanskje man kan gi kredit til min smarte planlegging, sa Ruud.

Seieren i Portugal løfter Ruud opp på 4. plassen på mandagens verdensranking.

– Farlig å bruke for mye tid på nett

Flere på Twitter og i andre sosiale medier har blant annet påpekt at Ruuds titler på touren har vært ATP 250-turneringer.

– 99 prosent av det du leser på nettet, er skrevet av folk som ikke har peiling på tennis. Det kan være farlig å bruke for mye tid på nett. Du kan begynne å tvile på deg selv, sa Ruud.

Tennisturneringene er rangert etter hvor mange rankingpoeng man får av å vinne. Turneringene er på nivå 250, 500, 1000 eller Grand Slam (2000).

Fjoråret var fenomenalt for Ruud med tre titler på grus, finale i Roland-Garros og US Open og finale i ATP-sluttspillet.

– Folk skriver ikke så mye om meg. Jeg tror det også er fordi jeg ikke har det mest prangende spillet, vakreste vinnerne, forehand, backhand eller serve. Men likevel vinner jeg ganske mange kamper. Rankingen er 52 uker. I fjor vant jeg mange kamper, sa nordmannen.

Det ble hele 51 seirer og 22 tap forrige sesong. Søndagens seier gjør at Ruud er én av kun 15 aktive spillere med ti titler eller mer på CV-en.

Nå venter storturneringen Monte-Carlo Masters for Ruud.

Ruud møter vinneren av Botic van de Zandschulp og Marton Fucsovics i Monte-Carlo, som er en Masters 1000-turnering.

