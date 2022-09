Ruud tilbake i Norge: – Ikke sovet så mye

– Jeg har ikke sovet så altfor mye, jeg er litt mør nå, sier Casper Ruud til TV 2.

Omtrent halvannet døgn etter tapet for Carlos Alcaraz i US Open-finalen er den ferske verdenstoeren hjemme igjen.

– Da jeg dro herfra for seks uker siden visste jeg at det ville bli en lang tur, men den varte lengre og ble bedre enn jeg hadde trodd. Det er klart det er veldig gøy og lykkes i US Open som jeg ikke har fått det helt til i før, forteller Ruud om bragden.

SMILTE: Casper Ruud ser fram til å tilbringe dagene framover i Norge. Foto: Morten Asbjørnsen / TV 2

Før turneringen hadde han kvartfinale som mål, men 23-åringen overgikk egne og tennisverdens forventninger.

– Jeg tok en match av gangen og når tablået åpnet seg og jeg spilte verdig bra gikk jeg videre hele veien til finalen. Det er bedre enn forventet og morsomt å være tilbake på norsk jord med de resultatene.

– Sliten og utkjørt

Kalenderåret 2022 har gitt Ruud mye motivasjon for tiden framover.

– Absolutt. Klart man er sliten og utkjørt nå, men jeg gleder meg til resten av året. Høsten blir spennende. Om jeg får til noen gode resultater er det ikke umulig å ende som de to-tre beste i verden.

– Jeg har satt meg i en posisjon jeg aldri før har vært i, fortsetter Ruud.

– Føles det uvirkelig?

– Det er jo det. For fire år siden virket det ikke realistisk med tanke på hvor gode de største var. Da er det uvirkelig å tenke på at det er andre som skal være blant de tre-fire beste. Når det går mot slutten for de beste er det synd for tennisfans, men det vil også gjøre det mer åpent.

Drømmen brast

Tennisesset fra Snarøya understreker hvor små marginene er i sporten. I andre runde tapte han for eksempel første sett mot Tim van Rijthoven, mens Alcaraz reddet en matchball mot seg i kvartfinalen.

I finalen mot spanjolen hadde nordmannen også to setballer til å gå opp i 2-1. Da kunne han fort vært nummer én i dag, som var hans store drøm for fem år siden.

– Det er bare noen poeng som skiller her og der, men det er det som er gøy med tennis. Man spiller ikke på tid og det blir ofte morsomme resultater i en Grand Slam. Det gikk litt min vei, så har jeg prøvd å ri på den bølgen.

Neste turnering for Ruud blir kommende helg i Lillehammer, hvor Norge spiller landskamp mot India i Davis Cup.

– Jeg skal nyte en uke hjemme nå og ikke minst spille landskamp i helgen som blir bra før turen går videre. Det blir spennende, sier Ruud.