Ruud til kvartfinalen i Roland Garros

Ruud-Jarry (7-6 7-5 7-5)

Casper Ruud tok seg videre til kvartfinalen av Roland Garros etter å ha slått chileneren Nicolas Jarry.

Der kan det bli en nordisk duell mot det danske stjerneskuddet Holger Rune.

Ruud møter nemlig vinneren av Rune og argentinske Francisco Cerundolo i neste runde.

Det blir i så fall en reprise av fjorårets kvartfinale i Paris, hvor Ruud slo dansken for å ta seg til karrierens første Grand Slam-finale.

De møttes også i semifinalen av Italian Open for kort tid siden. Da vant Holger Rune kampen 2–1 i sett.

MULIG NORDISK DUELL: Holger Rune kan bli Ruuds motstander i kvartfinalen. Foto: Alessandra Tarantino

Slik var kampen

For bare halvannen uke siden slo Nicolas Jarry Ruud ut av ATP-turneringen i Genève. Selv om Jarry kom inn i turneringen som useedet, har han vist seg å være i god form på grus.

Første sett gikk til tiebreak etter at begge spillere brøt hverandres serve en gang hver. I tiebreaket var Ruud nådeløs og vant 7-3.

I andre sett brøt Ruud motstanderen på stillingen 5-5, og vant til slutt det andre settet 7-5.

TRYGG OG GOD: I en tett og jevn kamp gjorde Casper Ruud færrest feil Foto: Christophe Ena

Det tredje settet var også av det jevne slaget. Men med stillingen 7-5, trakk også Ruud her det lengste strået. Det betyr at nordmannen skal spille kvartfinale.

– Nicolas er en hard motstander, og han server bra. Jeg er glad for at jeg klarte å nøytralisere flere av hans server og at jeg klarte å vinne de viktigste poengene i kampen, sier Casper Ruud i arenaintervjuet etter kampen.

Ruud, som er nummer fire i verden, tapte fjorårets Roland Garros-finale mot Rafael Nadal.

– Jeg håper at jeg kan være med i enda en uke, sier Ruud etter kampen.



Roland Garros sendes på Eurosport og Discovery+.