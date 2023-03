Ruud-statistikk sjokkerer: – Helt krise

Tallene er sjokkerende. Verdensfirer Casper Ruud har ikke hatt til vane å juble siden bragden i US Open 2022. Da nådde han sin andre Grand Slam-finale, men tapte for Carlos Alcaraz.

Siden den gang har Ruud vært med i «vanlige» turneringer hvor det er vinn eller forsvinn i hver kamp man spiller. I alle disse turneringene har det kun blitt med maks én seier for nordmannen. Den forrige gangen var altså mot Tim van Rijthoven i US Open og den ble spilt 31. august. Det er 209 dager siden.

Det skal imidlertid poengteres at Ruud vant to kamper på rad i ATP-finalene i Torino. Der vant han to gruppespillskamper på rad mot Taylor Fritz og Felix Auger-Aliassime. Der tok nordmannen seg til finalen, men tapte for Novak Djokovic.

I natt var det nederlandske Botic van de Zandschulp som sto i veien for 24-åringen fra Snarøya. Det etter at Ruud vant sin første kamp i turneringen.

– Det handler om mangel på rytme, kamper og seire. Det vi må få nå er en Casper som slipper seg løs, vinner noen kamper, får selvtilliten og så tror jeg resten løser, sier tennisekspert Sverre Krogh Sundbø til TV 2.

Ellevill serve-statistikk

Og det som gjorde akkurat nattens kamp litt spesiell var tennisen Ruud serverte. Det første settet var nordmannen helt rå. Da hadde han en ellevill statistikk på antall første server som gikk inn. Hele 88 prosent av forsøkene gikk, og det er tall man sjelden, om nesten aldri, har sett nordmannen levere.

Han hadde også bare seks upressede feil i det første settet, og forehanden var tilbake i godt, gammelt slag. Utover i kampen kom imidlertid feilene. Noen av dem grovere enn andre.

«ENDELIG»: Sverre Krogh Sundbø så lyst på det da han så nordmannen finne tilbake til godt, gammelt slag igjen i nattens kamp. Likevel holdt det ikke inn. Foto: Geoff Burke

Så hva skjedde? Eksperten tror det hele sitter i toppetasjen.

– Problemet er når han går fremover. Det var helt krise og han spilte svakt på viktige poeng. Han hadde enormt mange muligheter, men psyken var ikke helt på plass i de riktige øyeblikkene. Jeg har full tro på at Casper kommer til å spille seg godt opp og være helt der oppe.

– Nå må hodet følge etter

Til den urovekkende statistikken på antall seire i turneringer etter US Open tar eksperten det med knusende ro.

– Det er en utladning og først ta seg til finale i US Open, og så briljere i avskjedsfesten til Federer i Laver Cup. Da ble det kanskje vanskelig med toppspill med mindre viktige turneringer i Asia. Det førte nok til en utladning som førte til at han trengte litt tid til å hente seg inn, sier eksperten og legger til:

– Den tiden fikk han ikke. Mens alle andre hvilte og trente, var Casper på reise med Nadal. Nå har det ikke vært mye tennis på en god stund, men vi ser i Miami at spillet sitter. Nå må hodet følge etter.

Tennisspilleren selv beskrev det som et surt og bittert tap til NTB etter kampen. Han satt imidlertid selv med den sammen følelsen som Krogh Sundbø.

– Det ble egentlig en velspilt kamp som jeg tar med meg mye positivt fra. Jeg føler at jeg begynner å finne takter til god form, både fysisk og tennismessig. Og det skal jeg forsøkte å bygge videre på. Du kanskje kalle det et lite momentum. Selv om det ble tap er det mye positivt man kan ta med seg, sa Ruud.