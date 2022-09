Ruud-søstrene: – Han har blitt mer trygg på seg selv

Søstrene til Casper Ruud er på plass for å se broren kjempe om sin første Grand Slam-tittel i karrieren.

Mange øyne verden over kommer til å være vendt mot en norsk 23-åring søndag kveld. Casper Ruud møter Carlos Alcaraz i finalen i US Open, og for noen betyr det enormt mye.

To av de som virkelig kjenner på nerver før kveldens kamp er Ruuds lillesøstre Caroline (21) og Charlotte (16).

– Vi vet at dette kanskje er det største målet Casper har hatt noensinne, og vi vet hvor mye dette betyr. For oss er dette sykt. Vi blir så rørt og det er så stort for oss også, sier Caroline Ruud til TV 2 og legger til:

– Det er nerver, men gode nerver. Det blir nok mye biting av negler i boksen i dag.

TV 2 prater med søstrene to timer før broren skal spille finale på Arthur Ashe Stadium. De er med på videolenke fra Players Lounge på anlegget hvor de får i seg noe mat før det braker løs i New York.

Caroline forteller om en rolig storebror. På henne virker det hele som at Casper Ruud tok dette som en vanlig kampdag, og at heller det er de som må jobbe med å ha lave skuldre for å ikke psyke ut broren sin før finalen.

– Vi har vært heldig å få oppleve dette før, så vi er nok mer klare denne gangen, sier Charlotte.

Samtidig forteller hun at nok er mer nerver denne gangen ettersom det ikke er Rafael Nadal som står på motsatt side av banen. Hun sier at hun kjenner det i magen før kampen og sier det hele er ubeskrivelig.

Hun har troen på storebror før finaleoppgjøret mot den 19 år gamle spanjolen.

– Jeg tror Casper kommer til å vise seg fra en bra side. Alcaraz har spilt sykt bra de siste kampene sine, sier Charlotte før Caroline bryter inn:

Søstrene avslører: Dette endret alt for Ruud

– Det har Casper også. Det blir sykt gøy uansett hvordan det ender, og vi tror selvsagt at Casper tar det. Vi har troen på han.

21-åringen forteller om det surrealistiske aspektet med kampen som er at storebror kan bli verdensener dersom han vinner finalen. Da de først fikk vite det, så tok de det ikke helt til seg, men nå som det potensielt kan skje om noen timer har det gått mer opp for dem.

– Hvis det skjer så vet jeg ikke hva jeg skal tenke, det er helt sykt, sier hun og ler.

Hun innrømmer også at de begge har fått kommentarer om storebroren sin fra andre personer.

– Vi har fått mye kommentarer på at det er urealistisk at Casper kommer til å bli verdensener, men nå sitter vi her. Vi er så stolt, og jeg tror det blir en kul kamp.

– Casper virker så rolig der borte. Har dere merket noen forskjell på Casper på det området?

– Han har vel sagt at etter Laver Cup hvor han vant en kamp, så har mye av nervene roet seg litt. Han har blitt litt mer trygg på seg selv. Han tar på seg pannebåndet og da er han inni kampen. Det er gøy å se, men jeg er sikker på at han kjenner på nerver.