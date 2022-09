Ruud sikret drømmeåpning: – Nervepirrende

LONDON (TV 2): Casper Ruud ble sendt i ilden som førstemann for Team Europe i Laver Cup. Den muligheten tok han vare på da han vant 2-1 mot Jack Sock.

RÅDGIVER: Rafael Nadal var ved flere anledninger borte hos Casper Ruud for å gi ros og råd i kampen mot Jack Sock. Foto: John Walton

Casper Ruud - Jack Sock 2-1 (6-4, 5-7, 10-7)

Som i fjor var det norske Casper Ruud som fikk æren av å starte Laver Cup-ballet for Team Europe under ledelse av tennislegenden Björn Borg.

Nok en gang kunne Snarøya-gutten juble for seier i turneringens åpningskamp. 23-åringen vartet opp med lekker tennis i første sett, slet litt i andre, men avgjorde i tiebreak og vant 2-1 mot Jack Sock.

Mye nerver

Underveis i oppgjøret fikk han støtte fra spillere som Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic.

Nadal var også svært ivrig underveis i oppgjøret. Gjentatte ganger var spanjolen oppe på beina for å applaudere nordmannen. Han kom også med flere råd til Ruud underveis i oppgjøret.

VERDENSTOPPEN: Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic i diskusjon mellom to game da Casper Ruud møtte Jack Sock fredag ettermiddag. Foto: ANDREW BOYERS

– Det var nervepirrende, selvsagt, å begynne foran dette publikummet og med de guttene på benken. Men jeg synes at jeg gjorde det ganske bra i starten, sier Ruud i et intervju vist på Eurosport.

Han sier at han prøver å lære av legendene han deler garderobe med i London.

– «The big four» kjenner hverandre bedre enn jeg kjenner dem. Så de har gode historier og spøker med hverandre. Jeg henger litt bakpå på de interne vitsene, sier Ruud med et glimt i øyet.

– Men de er morsomme og veldig hyggelige med meg. Det er en ære å være en del av det laget, fortsetter han.

Bildet av kvartetten, Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic og Roger Federer, i smoking i en båt på Themsen har gått som en farsott i sosiale medier:

Ruud forberedt på tårer

Senere fredag tar Roger Federer farvel.

– Det blir nok veldig mye følelser i sving om noen timer på denne arenaen. Det har bare vært glede og latter så langt, men jeg er sikker på at det blir noen tårer når Roger går på banen for en siste gang. Han er en av de største utøverne gjennom tidene, uansett sport, slår Ruud fast.

– Jeg føler meg heldig som får være på arenaen og se det på nært hold, sier 23-åringen, til applaus fra publikum.

JUBEL: Her gratulerer Roger Federer og co. Casper Ruud med seieren. Foto: Kin Cheung

Laver Cup er en turnering hvor Team Europe kjemper mot Team World. Björn Borg er kaptein for det europeiske laget, mens John McEnroe er kaptein for verdenslaget.



I år er turneringen ekstra høytidelig ettersom dette blir den siste turneringen Roger Federer deltar på i sin profesjonelle karriere.

I fjor ble nordmannen valgt ut til å starte ballet da turneringen ble avholdt i Boston. Da var det Reilly Opelka som sto på motsatt halvdel. Ruud vant da kampen i strake sett.

Senere i kveld skjer nok det som fort blir det mest minneverdige denne turneringen. Da spiller nemlig Federer og Nadal på lag sammen i det som blir sveitserens siste kamp.