Ruud refses: – Forkastelig

– Forkastelig uttalelse fra Casper Ruud om Mikael Ymers utestenging, skriver sportskommentator og programleder Tommy Åström.

Det har stormet rundt svenske Mikael Ymer etter at han gikk ut på Twitter med nyheten om at han er utestengt fra profesjonell tennis i 18 måneder.

– I går fikk jeg beskjeden om at CAS har utestengt meg fra profesjonell tennis i 18 måneder, selv om jeg aldri har brukt eller blitt anklaget for å bruke ulovlige midler, skrev svensken.



UTESTENGT: Svenske Mikael Ymer. Foto: John Walton

Suspensjonen skyldes brudd på antidopingreglene, nærmere bestemt manglende oppmøte til dopingtester.

Samme dag kom Norges tennishåp Casper Ruud med støtte til sin skandinaviske kollega.

Ruud erkjente selv at det kunne være vanskelig å noen ganger holde meldeplikten, spesielt om han ikke fikk gjort det tidlig på morgenen.

– Om man har meldeplikten senere på dagen kan det ødelegge litt mer, og da må man liksom si nei hvis man er invitert på middag eller andre ting. Da føler man seg litt fanget og under oppsyn for å si det sånn, uttalte Ruud til VG.

– Rett i søppelkurven

Det er dette Åström reagerer på.

– En mangemillionær som sutrer som «en fange» for å rapportere. Og tennisforbundet har som oppgave å hjelpe spillerne til å unngå dopingproblemer. Absurd, skriver han.

– Hadde jeg hatt en søppelkurv så hadde Casper Ruud havnet rett i den, sier den svenske kommentatoren i podkasten «Sportshuset».



TV 2 har vært i kontakt med Ruuds manager Tina Falster. Hun opplyser at 25-åringen ikke ønsker å kommentere saken utover det han sa på pressekonferansen.

Förkastliga uttalanden från Casper Ruud om Mikael Ymers avstängning. En mångmiljonär som gnäller över "som en fånge" att utföra rapporteringen. Och synen att tennisförbundet har till uppgift att hjälpa spelarna att slippa dopningsproblem🤯Absurt!

Mer här🎧https://t.co/I0GtLXX8P3 https://t.co/3D0b6Uoywb — Tommy Åström (@tommyastrom) July 20, 2023

Ymer fortalte at han ble utestengt for å ikke ha møtt til tre dopingtester i løpet av en periode på 12 måneder.

Ifølge Ymer ble han først siktet i januar 2022, og senere frikjent i juni samme år.

Det internasjonale tennisforbundet (ITF) anket avgjørelsen til idrettens voldgiftsrett (CAS), hvor han nå altså er dømt for brudd på dopingreglementet.

– Jeg synes avgjørelsen om å prøve meg igjen og å finne meg skyldig er urettferdig, mente Ymer.

– Pinlig

– Alle de er profesjonelle, det er en del av jobben deres. Mange av dem er mangemillionærer. De må underrette seg reglene som finnes. Det er pinlig av Casper Ruud, sier Åström.



Ifølge Expressen skal Ruud ha kritisert forbundet for at de ikke hjelper spillerne sine.

– Det er et konkurransevilkår at du etterlever regelverket. Klarer du ikke dette, så kan du ikke delta i konkurransen. Så det er ingenting å like, men det er en grunnleggende forutsetning, sier C more-profilen Lasse Granqvist i den samme podkasten.

Torsdag tok Ruud seg kontrollert videre i 2. runde i Båstad mot Aleksander Sjevtsjenko.