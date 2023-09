Ruud raste – så kom unnskyldningen

– Sorry! Dårlig oppfølging av kilde fra min side. Det var ikke meningen å gi feilinformasjon til de som følger meg, skriver tennisstjernen på Twitter / X.

Der har Ruud rundt 88.000 følgere.

Tidligere lørdag kveld delte han et bilde han hadde blitt vist av et familiemedlem.

– Skal visst være middag servert på et eldrehjem i Drammen. Skal det være mulig? At «velferdsstaten» ikke klarer å gi bedre mat til eldre som har vært med å bygge opp landet vårt? Er det takken for å jobbe hardt et helt liv? Tragisk, skrev Ruud.

TV 2 har vært i kontakt med Drammen kommune, som opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken.

Tennisstjernen ble senere gjort oppmerksom i kommentarfeltet på at det samme bildet var blitt brukt i en artikkel i 2022, og skulle da være fra et annet sted.

Det var Drammens Tidende som hadde ettergått påstanden til Ruud, og en av avisens journalister som påpekte informasjonen overfor tennisstjernen på Twitter / X.



Ruud forklarte at bildet var blitt fanget opp på Facebook, men skrev at uavhengig av hvor og når det ble tatt, «var det skremmende dårlig».

– Eldreomsorg er i mine øyne noe av det viktigste å bruke midler på, skriver Ruud senere lørdag kveld.

24-åringen fra Snarøya slettet også det opprinnelige innlegget.