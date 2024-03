Ruud: – Plutselig koker det for mye

ISKALD: Casper Ruud er kjent for å holde følelsene under kontroll. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Selv om tennis skal være en gentlemanssport, er det ikke alle som er like sindige.



Knuste racketer og flyvende vannflasker er ikke et ukjent fenomen blant de beste, spesielt i kamper hvor det virkelig gjelder.

Russiske Andrey Rublev kaster racketen i bakken i kampen mot Tjekkiske Jiri Lehecka under turneringen i Indian Wells.

Flere profiler har bemerket seg som trøbbelmakere på grunn av oppførselen deres på banen. Best kjent for nordmenn er kanskje dansken Holger Rune, som flere ganger har vakt oppmerksomhet for helt andre grunner enn sitt gode spill.

For kollega og konkurrent Casper Ruud er situasjonen en helt annen.

Nordmannen, som har fått kallenavnet «the nicest guy on tour», viser sjeldent store følelser på banen. Han hylles av publikum for å alltid være høflig, og han stopper gjerne kampen hvis det skjer noe han mener er urettferdig.

– Jeg tror folk skal nok vite at jeg har mye følelse inni meg jeg og. Selv om jeg prøver å ikke vise altfor mye, så kan det absolutt koke over og jeg blir frustrert, sier Ruud til TV 2.



TV 2 møter tennisstjernen i California hvor han spiler ATP 1000-turneringen i Indian Wells. I dette intervjuet avslører han hva som egentlig foregår i kampens hete, og et mål han har satt for karrieren.

– Kan hende det skjer

Selv om Ruud har fått et hederlig kallenavn og blir roset av tilskuere og eksperter, vil han få frem at han ikke alltid klarer å leve opp til eget ideal.

– Av og til så hender det at det kommer noen brøl eller noen skrik av frustrasjon, så jeg er ikke helt perfekt kan du si. Men selv om man blir omtalt som en rolig person så har jeg mye følelser og mye nerver, man er spent i hver kamp, sier Ruud.

Likevel har han et klart bilde av hvordan han selv skal fremstå. Gutten fra Snarøya har nemlig et mål om å aldri la frustrasjonen gå ut over hans viktigste våpen.

FLERE ANSIKT: Casper Ruud kan også vise følelser.

– Følelser kan ta overhånd, men jeg har i hvert fall et mål om å aldri hive eller brekke en racket. Det har jeg satt meg som et slags mål i løpet av karrieren min. Det kan hende at det skjer, hvem vet om det plutselig en dag bare koker for mye, sier Ruud.

Franske Terence Atmane under Australian Open

Han forklarer at selv om han er rolig som person, så har han og en taktisk tanke bak å ikke vise for mye følelser.

– Jeg føler at hver kamp på det nivået her er såpass tøff og krevende at man bør spare all energi man her til å spille tennis kontra det å være sur eller hyle og brøle og være for irritert. Det er bedre å ha litt ekstra energi for det blir lange og tøffe kamper.

UNDER DEN AMERIKANSKE SOLEN: Casper Ruud.

Hvis du møter på Ruud på en annen arena enn tennisbanen, er det en annen versjon av nordmannen som kommer frem.

– Jeg kan bli ganske sta, bare over enkle konkurranser. Under brettspill på en fredagskveld viser jeg nok mer følelser noen ganger enn jeg gjør på tennisbanen, sier Ruud.

– Men jeg på en måte også forstått at jeg mest sannsynlig skal spille tusen kamper i løpet av karrieren min, så man kommer til å tape mange. Men det er bare en del av spillet.



Eksperten er uenig: – Dette går an

TV 2s tennisekspert Sverre Krogh Sundbø er godt kjent med at internasjonale tennisfans mener Ruud viser for lite følelser.

Det mener han likevel ikke er en negativ egenskap.

– For noen blir nok spillet svakere når du får en utblåsning. Jeg er nok ganske sikker på at Casper velger tilnærmingen hvor han biter det i seg, sier Sundbø.

– Det er jo slett ikke alltid det lønner seg med en utblåsning på banen, og slik jeg kjenner Casper er nok dette det at han biter det i seg det som fungerer best for ham.



UTBLÅSNING: Nick Kyrgios tydelig frustrert under US Open.

Eksperten er sterkt uenig i kritikken mot Ruud, og drar frem at man ikke trenger å kaste racketen for å vise at man brenner for idretten.

– En ting jeg kan garantere er at Casper alltid vil vinne. Selv om han er utrolig sportslig og fair, er han et konkurransemenneske som går gjennom ild for å slå den avgjørende vinnerballen, sier Sundbø.

– Dette går an samtidig som du viser god sportsånd. Til tross for at visse tennisfans ikke tror du kan blande vinnervilje og manerer.

– Det er ikke slik at Casper ikke ønsker å vinne. Han er utrolig sportslig og utrolig fair. Folk rundt sitter igjen med en følelse av at han får større effekt ved å være en god sportsmann, sier Sundbø.