Ruud-oppgjør: – Må bare bli bedre

Se ATP 1000-turneringen fra Indian Wells på TV 2 Play.

– I love you Casper!



En eldre kvinne med stråhatt roper høyt.

Casper Ruud returner en ball til treningspartner, for anledningen, Sebastian Baez fra Argentina. Solen steker på treningsbane tolv midt i Palm Desert.

ØRKENTRENING: Casper Ruud. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Det er ikke uten grunn at Indian Wells, stedet hvor årets første ATP 1000-turnering går av stabelen, kalles et «tennis-paradis».

– Dette er et fantastisk sted, været er fantastisk, litt varmere enn Norge, der du kommer fra, ler Steve Granick.

Han snakker med TV 2 på vei inn på det enorme tennisanlegget.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Selv om storturneringen finner sted i den tørre California-ørkenen trives Casper Ruud svært godt i omgivelsene.

– Det er jo først og fremst mye historie her. Denne turneringen har vært i mange, mange år. Så er det jo litt at været her pleier å være veldig fint, rundt 25 grader og strålende sol, sier Ruud til TV 2 dagen før han skal ut på nok et turneringseventyr.



– Så er det jo masse gode golfbaner her, så som er aktiv golfer syns det er fantastisk å være her, sier nordmannen med et smil.



Men tennisspilleren som for øyeblikket er rangert som nummer ni i verden har hatt nok å tenke på med sin egen idrett den siste tiden.

Ruud har tatt seg til 20 finaler i karrieren. Ti har blitt finaletap. Ti har endt i seier og tittel. Men ingen av titlene har vært i såkalte Grand Slams eller store ATP-turneringer.

Nå vil tennisstjernen fra Snarøya knekke koden og ta det steget han aldri har tatt tidligere.

– En dag vil det skje



Ruud har tidligere møtt vanskelige hinder i form av Rafael Nadal og Carlos Alcaraz i jakten på de virkelige store titlene. 25-åringen er ærlig på at det gnager når storseierne uteblir.

VERDENSSTJERNE: Novak Djokovic. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2 Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer

– Man kan vel si at man tenker litt mer på det nå. Jeg har aldri klart å vinne en ATP-turnering over 250-nivå. Det vil være årets store mål, det har jeg sagt til meg selv før året begynte, sier Ruud til TV 2.

–Nå hadde jeg en sjanse i Mexico for noen dager siden som jeg ikke tok. Og så har jeg vært i større finaler som jeg ikke har klart å få til. Men jeg er nå der hvert fall og konkurrerer og snuser og kjenner på at man kan være nærme. Så man kjenner på at det en dag vil skje, men det er klart at det må jo bare bli bedre i disse finalene.

KLAR TIL KAMP: Casper Ruud får ikke trene i fred. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Når nordmannen møter TV 2 i California er han på trening og forbereder seg til neste utfordring. Han er klar på at det ikke burde gå for lang tid før han igjen står i en finale.

– Går det for lenge mellom hver finale så blir det litt mer nervepirrende hver gang man er i en. Jeg merket det nå, at det var lenge siden sist jeg var i en stor finale, sier Ruud.

– Når jeg var i Acapulco nå så var jeg kanskje litt mer anspent enn det jeg har vært tidligere. Det er noe jeg må prøve å lære av og jobbe med. Forhåpentligvis knekker jeg koden en dag.



Nå ligger mye til rette for at Ruud kan dra frem verktøy han ikke tidligere har brukt for å knekke koden, og forsøke å ta steget i California-ørkenen.

ALDRI VÆRT BEDRE: TV 2s tennisekspert ser en klar forbedring hos Casper Ruud. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Beste versjonen jeg har sett noen gang



Ruud har ikke fått det til å stemme i Indian Wells tidligere. Han har aldri kommet lenger enn til tredje runde i turneringen. Men med en god start på året er han selvsikker før første kamp.

– Jeg har aldri fått det altfor bra til her selv om det er en fantastisk turnering. Jeg har ikke funnet ut av hvordan man skal spille god tennis her, men kanskje selvtilliten fra de to ukene kan komme inn og hjelpe meg mot et godt resultat her, sier Ruud.

– Nå har det vært to fine uker i Mexico. To fine finaleplasser. Man ønsker selvsagt å gå hele veien. Jeg fikk ikke det til denne gangen, men det har vært to givende uker. De har gitt meg noen gode seiere, jeg er tilbake på topp 10-rankingen som er en god følelse. Jeg kommer inn til Indian Wells på en litt annen måte enn det jeg har gjort tidligere.



Ruud møter Lukas Klein fra Slovakia i sin første kamp for turneringen natt til søndag. Klein er rangert som nummer 144 på tennisrankingen.

TV 2s tennisekspert Sverre Krogh Sundbø var svært imponert over det han så Ruud levere i Mexico. Eksperten husker ikke sist han så nordmannen spille slik.

– Jeg mener fast bestemt at Casper Ruud i 2024 er det beste versjonen av seg selv jeg har sett noen gang. I 2022 spilte han seg til to Grand Slam-finaler og han spilte seg til Grand Slam-finale i fjor. Jeg tror han er bedre i år, sa Sundbø da han kjempet om tittelen i Acapulco.

– Jeg har egentlig bare jobbet hardt. Både tennis, fysisk og ikke minst det taktiske. Tenke på hver kamp litt mer nøye, analysere motstander enda bedre og sånne ting. Alt kan alltid forbedres, sier Ruud om forberedelse som gjør at han stiller sterkere nå enn før.



Hvordan Ruud klarer seg i storturneringen kan du se på TV 2 Play.