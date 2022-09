Ruud om nervene: – Jeg så på alle som bedre enn meg

LONDON (TV 2): For ganske nøyaktig ett år siden bet Casper Ruud negler i ren nervøsitet. Nå har troen på at han hører hjemme i verdenstoppen kommet for å bli.

Vi skrur tiden tilbake til 10. september 2021. Casper Ruud hadde da røket ut av US Open allerede i turneringens andre runde.

Det var krise for nordmannen som med et godt resultat, og med flyt i motstandernes kamper, for første gang kunne bli topp ti på verdensrankingen.

Den da 22 år gamle gutten fra Snarøya måtte bite negler lenge. Faktisk helt frem til semifinalen. Der møttes Daniil Medvedev og Felix Auger-Aliassime. Om sistnevnte vant semifinalen, ville topp ti-drømmen ryke for Ruud. Og det rett før Laver Cup. Russeren vant og drømmen gikk i oppfyllelse.

– Det var et stort øyeblikk og jeg husker fortsatt hvordan jeg så kampen mellom Medvedev og Auger-Aliassime. Jeg var så nervøs, men så ble det en lettelse offisielt å klare å bli topp ti i verden, sier Ruud til TV 2 i London.

Følte de andre var bedre enn ham

Her er han for å spille sin andre Laver Cup i karrieren. Forrige gang var i Boston i fjor. Å komme inn i laget som en topp ti-spiller ga kjærkommen selvtillit.

STJERNESPEKKET: Casper Ruud er i år på laget med blant andre Novak Djokovic, Roger Federer og Rafael Nadal. Laget blir ledet av tennislegenden Björn Borg. Foto: Kin Cheung

Faktisk så besto hele laget den gangen av spillere som var rangert som nummer ti eller bedre. Daniil Medvedev (nr. 2 i verden), Stefanos Tsitsipas (3), Alexander Zverev (4), Andrej Rubljov (5) og Matteo Berrettini (7) utgjorde laget sammen med Ruud (10).

– Jeg så på alle som bedre enn meg, og alle hadde gjort større ting på tennisbanen enn meg da, sier Ruud om opplevelsen av å bli tatt ut.

Ikke nok med det. Nordmannen ble plukket ut til å spille turneringens første kamp av kaptein Björn Borg. Det mot høyreiste Reilly Opelka fra Team World. Tennisesset fra Snarøya følte han måtte bevise noe, og det gjorde han så til de grader. Det ble seier i strake sett og en pangstart på turneringen som til slutt endte med en overbevisende 14-1-seier til Team Europe.

To timer før finalen i US Open i år var Caroline og Charlotte Ruud med i en TV 2-sending live fra New York. Søstrene til verdenstoeren var da nervøse før finalen, som endte med tap for Carlos Alcaraz, men var likevel klare på at broren hadde fått mer selvtillit etter å ha vært med på nettopp Laver Cup i 2021.

– Han har vel sagt at etter Laver Cup hvor han vant en kamp, så har mye av nervene roet seg litt. Han har blitt litt mer trygg på seg selv. Han tar på seg pannebåndet og da er han inni kampen. Det er gøy å se, men jeg er sikker på at han kjenner på nerver, sa søstrene Ruud til TV 2 før finalen i US Open.

Får ny tillit av Björn Borg

Nå skal han igjen først i ilden når det denne gangen avholdes i O2 Arena i London.

– Jeg hadde nok ikke ventet å være rangert så mye høyere enn nummer ti på rankingen denne gangen heller. Det er mange gode spillere her, men det å være her som nummer to i verden er helt spesielt. Det har gjort noe med troen på at jeg kan prestere på dette nivået og at man hører hjemme her.

VERDENSTOEREN OG IDOLET: Casper Ruud og Rafael Nadal i pressesonen etter pressekonferansen i London torsdag 22. september. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

– Hva tenker du om å gå først ut igjen dette året?

– Det er hyggelig at han (Björn Borg journ.anm.) viser tillit til at jeg skal åpnet ballet igjen. Det blir spennende og man er litt ekstra nervøs når man åpner det på hjemmebane. Men nå vet jeg litt mer hva som kommer og jeg regner med fullt hus og backing fra publikum. Jeg gleder meg veldig mye.