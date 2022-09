Ruud om kriserammet barndomsklubb: – Skal gjøre det jeg kan for å hjelpe til

Tirsdag omtalte TV 2 tennisklubben til Casper Ruud, Snarøya. Med den pågående strømkrisen i landet ser klubben mørkt på vinteren. Klubben frykter strømregning på 450 000 kroner i måneden.

Grunnen er at de må legge såkalte «bobler» oppå banene for å klargjøre dem for vinteren. Det krever mye strøm.

Casper Ruud, som tapte US Open-finalen i New York søndag, sier til TV 2 at han føler med klubben.

– Jeg har lyst å hjelpe på de måtene jeg kan. Det er ikke noe mål for meg å ta strømregningen, men hvis det virkelig er nødvendig så skal jeg hjelpe til.

– Det er et sted jeg har hatt mye glede av i min oppvekst, så om andre barn ikke skal få oppleve det fordi det er så høy strømregning, så skal jeg gjøre det jeg kan for å hjelpe til, sier han.

Casper Ruud mottok rundt 13 millioner kroner for andreplassen i US Open.

– Vi er på bristepunktet

Han sier flere rundt klubben har fått med seg at klubben har en mørk vinter i vente.

– Det er nok andre også som tenker som meg, og vi kan forhåpentligvis få det til å gå rundt, sier tennisesset.

Snarøya har ikke egen tennishall. Det ville gjort det lettere, mener Ruud.

– Vi har denne boblen som krever sitt, så vi skulle gjerne hatt en hall der ute eller en ny permanent løsning. Det er ikke min makt til å bestemme det. Det er mange andre som har fått det til, så jeg håper Snarøya kan få det til - og at tilbudet blir bra.

SOVER DÅRLIG: Styreleder i Snarøya tennisklubb, Lenn Magne Solheim. Foto: Per Haugen / TV 2

Styreleder i Snarøya tennisklubb, Lenn Magne Solheim, frykter at tilbudet kan bli kraftig redusert.

– Jeg tror vi må gjøre det, for å ta vare på økonomien til klubben. Jeg tror det vil komme tiltak for idretten, men slik de holder på nå kommer det kanskje for seint. For vi kommer i en likviditetsskvis, sier Solheim.