Ruud-nedtur – utslått i Paris

Casper Ruud-Lorenzo Musetti 6-4, 4-6, 4-6

Det startet jevnt i åttendedelsfinalen mellom Ruud og Musetti, og etter tolv minutters spill sto det 2-2.

De to holdt tett med hverandre hele det første settet, og etter 37 minutter sto det 4-4.

Men Ruud avsluttet det første settet på best vis, og etter 47 minutter tok han settet med en 6-4 seier over unggutten Musetti.

UNGGUTT: Musetti var bare 17 år da han møtte Ruud for første gang i 2019. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Det andre settet startet også jevnt og de to fulgte hverandre slik som i det første.

Italieneren hang godt med til tross for at han er rangert lavere enn Ruud på verdensrankingen.

20 minutter ut i det andre settet tok 20-åringen litt overraskende ledelsen for første gang i kampen, og ledet 3-2 over Ruud som gjør et par slurvefeil på rad.

Musetti vant det settet 6-4 og dermed ble det et tredje sett.

Det tredje settet ble nærmest en reprise av sett nummer to. Musetti vant 6-4, og dermed røk Ruud ut av Paris Masters.

JEVNT: Det var en jevn kamp mellom Casper Ruud og Lorenzo Musetti, men til slutt var det nordmannen som stakk av med seieren. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Masters1000-ligaen arrangeres denne uken i Paris, og på tirsdag åpnet Ruud med en seier over Richard Gasquet.

Torsdag var det italienske Lorenzo Musetti (20) som sto på andre halvdelen. 20-åringen er nummer 23 på verdensrankingen, og har vunnet to ATP-titler i karrieren, begge i år.

Ruud selv er rangert som nummer fire, og hadde derfor et klart favoritt-stempel før kampen. Det er andre gang disse to møtes. Første gang var i 2019, og da vant Ruud 6-1, 6-4.