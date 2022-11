Ruud-nedtur: – All ære til ham

Det ble en skuffende exit i Paris Masters for Casper Ruud. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Casper Ruud-Lorenzo Musetti 6-4, 4-6, 4-6

– Det var et tøft tap. Jeg hadde en bra start, så det er kjipt at det glipper, sier Ruud til NTB etter nedturen.

Åpningen av åttendedelsfinalen mellom Ruud og Musetti var nemlig svært jevn, og etter tolv minutters spill sto det 2-2.

De to holdt tett med hverandre hele det første settet, og etter 37 minutter sto det 4-4.

Men Ruud avsluttet det første settet på best vis, og etter 47 minutter tok han settet med en 6-4 seier over unggutten Musetti.

UNGGUTT: Musetti var bare 17 år da han møtte Ruud for første gang i 2019. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Det andre settet startet også jevnt og de to fulgte hverandre slik som i det første.

Italieneren hang godt med til tross for at han er rangert lavere enn Ruud på verdensrankingen.

20 minutter ut i det andre settet tok 20-åringen litt overraskende ledelsen for første gang i kampen, og ledet 3-2 over Ruud som gjør et par slurvefeil på rad.

Musetti vant det settet 6-4 og dermed ble det et tredje sett.

Det tredje settet ble nærmest en reprise av sett nummer to. Musetti vant 6-4, og dermed røk Ruud ut av Paris Masters. Det er første gang den 20 år gamle italieneren slår en topp-fem-spiller.

– Jeg er veldig stolt over denne seieren. Jeg prøvde å utnytte de muligheten Casper ga meg, sier Musetti i Discoverys sending fra Paris.

På tross av tapet var Ruud full av lovord om sin overmann.

– All ære til ham. Han vil bli en farlig spiller i mange år fremover, oppsummerer Ruud til NTB.

JEVNT: Det var en jevn kamp mellom Casper Ruud og Lorenzo Musetti, men til slutt var det nordmannen som stakk av med seieren. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Masters1000-ligaen arrangeres denne uken i Paris, og på tirsdag åpnet Ruud med en seier over Richard Gasquet.

Torsdag var det italienske Lorenzo Musetti (20) som sto på andre halvdelen. 20-åringen er nummer 23 på verdensrankingen, og har vunnet to ATP-titler i karrieren, begge i år.

Ruud selv er rangert som nummer fire, og hadde derfor et klart favoritt-stempel før kampen. Det er andre gang disse to møtes. Første gang var i 2019, og da vant Ruud 6-1, 6-4.