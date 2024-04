Ruud med kjempebragd: – Utrolig at han greier det

Søndag kl. 15.00: Se finalen i Monte Carlos Masters på TV 2 Play.

Casper Ruud-Novak Djokovic 6-4, 1-6, 6-4

– Jeg er superglad. Dette er en dag jeg vil huske i veldig lang tid. Å slå nummer én i verden er noe jeg ikke har gjort før, og å slå Novak er noe jeg ikke har gjort, sier Ruud til arrangøren.

– Jeg er veldig glad. Jeg er litt i sjokk nå, fortsetter tennisstjernen.

Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB

Brøt barriere

Ruud gikk ut i hundre på grusen i Monaco.

Snarøya-gutten brøt Djokovics serve på første forsøk, vartet opp med noen frekke slag og begeistret både kommentatorer og publikum.

– Han spiller helt fantastisk tennis, kommenterte TV 2s kommentator Christer Francke.



Ruud dro i land settseieren med 6-4. Det var første gang 25-åringen vant et sett mot Djokovic, etter å ha møtt superstjernen fem ganger tidligere.

I andre sett møtte han veggen. Denne gangen brøt Djokovic ved første anledning.

Ble urolig

Ruud kom seg aldri tilbake. TV 2s kommentatorer ble skremt da Snarøya-gutten skulle serve bare for å holde et ørlite håp i live på tampen av settet.

25-åringen røk på tre dobbeltfeil i gamet.

– Det tror jeg nesten aldri at jeg har sett, sa Francke.

– Dette er urovekkende. Vi må akseptere at verdenseneren bryter serven til Ruud, men han må jobbe for det. Her fikk han det servert på et sølvfat, fulgte Christian Paasche opp.

Foto: Valery Hache / AFP / NTB

Den norske tennisstjernen hadde imidlertid et gir til inne.

Hylles: – Unikt

Ruud forbløffet kommentatorene da han gikk opp til 3-0, og attpåtil lot stjernemotstanderen få smake sin egen medisin.

– Han spiller til og med bedre med backhand i disse duellene enn Djokovic. Det er helt unikt, sa Francke begeistret.

Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB

Han hyllet også måten Ruud løftet seg på etter et tungt andresett:

– Det er ganske utrolig at han greier det.

Djokovic ga seg ikke lett. Serberen brøt tilbake, men Ruud holdt hodet kaldt og fortsatte storspillet.

På stillingen 5-4 skaffet Ruud seg tre matchballer. Djokovic avverget de to første, men på den siste røk serberen på en dobbeltfeil.

Dermed er Ruud klar for finale i Moncao.

Der skal han møte greske Stefanos Tsitsipas.

