Ruud måtte ha politieskorte: – Noe av det mest ekstreme jeg har opplevd

23-åringen står igjen med to Grand Slam-finaler, én finale i Masters 1000 og finale mot Djokovic i ATP-sluttspillet som noen høydepunktene i 2022.

Et annet ventet etter ATP-sesongen.

Da hadde han noen svært innholdsrike dager i Sør-Amerika.

I det som var å regne som en slags avskjedsturné for Nadal i verdensdelen, var nordmannen invitert for å kunne få en revansj mot 36-åringen fra finaletapet i Roland-Garros.

– Det var noe av det mest ekstreme jeg har opplevd, forteller Ruud til TV 2.

STJERNER: Du gjetter nok hvor Rafael Nadal og Casper Ruud befinner seg her. Foto: CLAUDIO CRUZ

Han fortsetter:

– Vi ble tatt imot som rockestjerner uansett hvor vi dro. Enten det var på flyplasser, ved hotellene eller på banen, så ble det vist en ekstrem lidenskap.

– Nadal er jo den som trekker mest oppmerksomhet, det er ikke noe tvil om det, men det var altså folk som kastet seg både på og rundt bilene vi kjørte. Vi måtte ha politieskorte uansett hvor vi dro, forteller Ruud.

Etter en store suksessen i 2022 har forespørslene til Team Ruud bare vokst. Flere vil ha en bit av nordmannen som er å regne som en av verdens absolutt beste spillere i idretten.

Å få være med Nadal til Sør-Amerika var ikke det tøffeste tilbudet å takke ja til.

STAPPFULLT: Her er Rafael Nadal på vei ut på arenaen foran 35 000 tilskuere for å møte Casper Ruud. Foto: CLAUDIO CRUZ

– Hvor mye fikk du ut av det?

– Det var nok, helt ærlig, mest show. Det handlet nok mest om å bringe tennis til steder som ikke har turneringer fra før, med unntak av Buenos Aires. Det var ikke ekstremt nøye analysert hvordan jeg skulle slå Nadal. Samtidig så kjenner vi hverandre godt nå, og vi prøvde begge å gå ganske fullt til verks.

– Å få avslutte i Mexico foran 35 000 tilskuere, var veldig gøy og noe jeg aldri har opplevd tidligere, svarer Norges tennisess.

TRØKK: Casper Ruud og Rafael Nadal under showkampen i Mexico. Foto: CLAUDIO CRUZ

Sugen på revansj

Fortsatt står han uten turneringsseier i et format som er større enn ATP 250-nivå.

Det betyr at han fortsatt ikke har vunnet en ATP 500, ATP Masters 1000 eller en Grand Slam-turnering.

De store finaletapene i år kom mot Rafael Nadal, Carlos Alcaraz (to ganger) og Novak Djokovic. Ruud står fortsatt uten en seier på ATP- og Grand Slam-nivå mot disse spillerne. På den listen er også Daniil Medvedev.

– Visse statistikker vil nok alltid være verre enn andre for en spillers del, men jeg har ikke slått disse før. Det er vanskelig å si hva jeg skal gjøre annerledes. Jeg kan sitte å si at jeg skal slå vinnere på hvert slag, men det er ikke realistisk å få til, sier Ruud til TV 2.

– Kan det å være mer offensiv i de kampene være en nøkkel?

– Det kan være det. Det er ikke min spillestil, men jeg har ikke klart å slå de ennå, så kanskje jeg må revurdere hvor aggressivt eller defensivt jeg skal spille. Det skal også sies at jeg har møtt Nadal i Roland Garros-finale og Djokovic i en turnering han har vunnet haugevis av ganger, så jeg må ærlig få lov til å si at det har vært tøffe utfordringer. Men det gir mye motivasjon inn mot 2023, svarer han.

BRØT BARRIERE: Casper Ruud tok seg til to Grand Slam-finaler i år. Her med US Open-vinner Carlos Alcaraz. Foto: JULIAN FINNEY

– Trøblete start

Det skal imidlertid mye til for at den norske tennisstjernen skal få et bedre 2023 enn 2022.

For oppturene har vært gigantiske. I sommer tok han seg til sin første Grand Slam-finale i Paris hvor Nadal var motstander.

Senere tok han seg noe overraskende til finalen i US Open og i ATP-sluttspillet. Men året startet ikke på beste vis for nordmannen.

– Det ble en trøblete start hvor jeg ikke fikk spilt Australian Open på grunn av en overtråkk. Ankelen ble hoven, stiv og smertefull i to uker etter det. Da jeg kom tilbake fra skaden, tok jeg min første tittel for året i Buenos Aires, men i finalen pådro jeg meg en ny skade som holdt meg ute i to-tre uker til.

Men den turbulente starten på 2022 kan også være en ørliten positiv greie for Ruud.

Han ankommer nå Australia med null poeng å forsvare. Det betyr at han, som i US Open i år, kan bli verdensener selv uten å vinne Australian Open.

SIGNATUR: Tidligere i desember var Casper Ruud i Trondheim med rundt 400 barn for å vise frem tennis. Ruud er ambassadør for the W-initiative. En stifltelse som styres av laksemilliardæren Gustav Magnar Witzøe. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Burde vært rangert høyere enn meg

Ruud er selv klar på at det å toppe 2022 blir svært vanskelig. Samtidig har det blitt mye nesten for nordmannen i de største finalene, og det gir en motivasjon inn mot 2023.

Hvor viktig er rankingen for Ruud?

– Det er ikke det aller viktigste for å være helt ærlig. Det er lett for meg å sitte å si det nå, men det er visse barrierer man har som mål i løpet av en karriere. Topp ti er en veldig stor en. Det er mer et mål enn en drøm som er å bli nummer én eller å vinne en Grand Slam.

Samtidig er han klar på at han ikke skal si at det ikke er viktig for ham å en gang kunne si at har vært rangert som nummer én i idretten han elsker.

Han avsluttet 2022 som verdenstreer. Ruud sier selv at det nok er en blanding av hva han har prestert, men også litt ulike skjebner for andre toppspillere.

– Djokovic har vært i en tøff situasjon i år på grunn av vaksineringsstatusen. Han har falt ned på rankingen og det er jo et valg han har tatt. Men i mine øyne er han fortsatt å regne som verdens beste spiller. Spør du meg, burde han ha vært rangert høyere enn meg, men nå er det som det er, og da har man kommet i den posisjonen.