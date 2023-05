Ruud kryptisk om Rune-forhold: – Godt spørsmål

Nordmannen vant med sifrene 7-6 (7-5), 6-4 i kvartfinalen mot Francisco Cerundolo.

– Jeg er veldig glad for å spille god tennis og at jeg er klar for semifinalen. Det blir forhåpentligvis en veldig, veldig morsom kamp, sa Ruud i seiersintervjuet vist på Discovery.

I semifinalen møter han Holger Rune, som slo ut Novak Djokovic tidligere onsdag.

De to skandinavene har ikke møttes siden Roland-Garros i fjor, hvor det hele kulminerte i en flere dager lang krangel etter at Ruud vant kampen. De har begge uttalt i etterkant at de har skværet opp.

– Han er en veldig energisk spiller, og vi har ikke spilt siden Roland-Garros i fjor som var en litt av en kamp. Han har forbedret seg masse. Du kan se at han er komfortabel på banen og han fortjener å være der han er, sa Ruud.

«Et godt spørsmål», svarer Ruud på om de to er venner, før han utdyper:

– Vi har snakket sammen siden episoden i Frankrike, og jeg tror at vi begge respekterer hverandre. Vi ga hverandre ikke julekort, så vi er ikke så nære, men det er fint å se skandinavisk suksess. Vi får bare fokusere på tennisen og prøve å gjøre det litt mer vennlig denne gangen.

Ruud fikk også revansjert seg mot argentineren etter å ha tapt deres to siste oppgjør. Det første endte i seier til Snarøya-gutten.

God start

Ruud fikk en god start på kampen da han brøt argentinerens serve etter et tolv minutters langt game og gikk opp i 3-1-ledelse. Cerundolo brøt imidlertid tilbake to game senere og skapte ny spenning i settet.

24-åringene fulgte hverandre hele veien ut og måtte dermed ut i et tiebreak, hvor Ruud vant 7-5 og dermed vant det første settet.

Nordmannen fikk en langt dårligere start på det andre settet da Cerundolo brøt hans første serve til 0-2. Ruud slo riktignok knallhardt tilbake og brøt argentinerens i neste game, før han også brøt til 5-4 senere i settet. 24-åringen kunne dermed serve inn seieren og sikret semifinaleplass.

Det var regn i lufta i Roma underveis i kampen, men ikke nok til å sette spillet på pause.

– En rar sport

Ruud har kommet seg til semifinalen to ganger tidligere i Roma-turneringen. Begge gangene har han tapt for storstjernen Novak Djokovic.

Fjoråret var en enorm opptur for nordmannen med to Grand Slam-finaler og finale i ATP-sluttspillet. Det startet med en god turnering i den italienske hovedstaden.

I etterkant kom han seg helt til finalen i Grand Slam-turneringen Roland-Garros. Der ble det tap for idolet Rafael Nadal. Og Ruud innrømmer at han begynner å se paralleller med fjoråret.

– Tennis er en rar sport, som vi alle kan se. Jeg har levd gjennom det de siste tolv månedene. Det har både vært noen av de tøffeste og beste stundene i karrieren min. Men nå er vi tilbake i Roma og jeg føler meg bra, sa Ruud.