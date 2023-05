Ruud-kollaps mot Holger Rune: – Han er helt borte

Holger Rune - Casper Ruud 6-7, 6-4, 6-2

Casper Ruud var ubeseiret mot Holger Rune før lørdagens batalje i den evige stad.

Og det så meget lyst ut etter at nordmannen tok første sett. Men så snudde dansken kampen og vant kampen 2-1 i sett.

Dermed er det dansken som er klar for finalen i Italian Open. Der møter han enten Daniil Medvedev og Stefanos Tsitsipas, som spiller semifinale senere lørdag.

Mange husker nok Rune fra Roland-Garros-oppgjøret i fjor. Da var det alt annet enn hyggelig stemning mellom dansken og Ruud. På grusen i Italia var det sportslige mer i fokus.

Fulgte hverandre som skygger

Rune og Ruud fulgte hverandre som skygger gjennom det første settet.

Helt til tibreaket.

Da utnyttet Snarøya-gutten skjelven danske – og tok hjem første sett med hele 7-2.

Andre settet startet likedan. Men på stillingen 2-2 brøt nordmannen dansken og gikk opp i 3-2.

FIKK MEDISINSK ASSISTANSE: Etter at Ruud brøt serven for første gang, fikk Holger Rune behandling. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Men etter litt behandling svarte Rune. Dansken brøt tilbake til 4-4 minutter senere og plutselig hadde 20-åringen momentum i settet.

Med nok et Rune-brudd på stillingen 5-4 til dansken, ble det klart for et tredje sett.

Comebacket til Rune likte danskene, selvfølgelig.

– Han er vill, skrev danske B.T.

20-åringen er kjent for å vise følelser på tennisbanen. Her peker han en finger inn i øret. Foto: Alessandra Tarantino

– WOW! Et fantastisk sett av dansken, der han bryter nordmannen to ganger, formidlet Ekstra Bladet.

Vondt ble til verre

I sett tre var det Rune som fortsatte å briljere. Ruud gjorde flere feil og dansken ledet ganske kjapt 4-1.

Danskene var rystet over Ruuds tilsynelatende dupp.

– Han er helt borte, sa TV 2 Danmarks tennisekspert, Henrik Jensen, ifølge Ekstra Bladet.

– Det er bortimot full kollaps, sa Eurosport-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen da Rune gikk opp til 5-2.

Rune vant 2-1 i sett etter 6-2-triumf i det siste settet.