Ruud knuste Rune: – Jeg er veldig, veldig lettet

Casper Ruud - Holger Rune 3-1 (6-1, 6-2, 3-6, 6-3)

Casper Ruud leverte noe av sin beste tennis i karrieren da han regelrett parkerte Holger Rune i kvartfinalen i Roland Garros onsdag kveld.

– Jeg er veldig, veldig lettet. Jeg kom til kampen og prøvde å spille uten press, men det er ikke enkelt i en stor kamp mot en aggressiv motstander, sier Ruud da han ble intervjuet på banen etter kampen.

– Han var favoritt, og han har hatt et bedre år enn meg. Jeg følte meg som en underdog, selv om jeg er seedet som nummer fire og han som nummer seks. Det betyr ikke noe her. Han prøvde å nå sin første semifinale, mens jeg ville tilbake. Heldigvis gikk det min vei, sier han.

TIL SEMIFINALE: Casper Ruud i Roland-Garros. Foto: Jean-Francois Badias / AP

Alexander Zverev venter i semifinalen for Ruud.



– Det er en ganske tosidig historie med Zverev. Han spilte kanskje den beste tennisen i hele Roland-Garros i fjor mot Rafael Nadal inntil han ble skadet. Skaden var alvorlig, og han var lenge ute. Han har ikke funnet tilbake til formen, men jeg blir ikke veldig overrasket om han finner tilbake til sitt toppnivå når han er i semifinale i en Grand Slam igjen, sier tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø til TV 2.

Drømmestart for Ruud

For dansken var det vel nærmere det stikk motsatte enn for Ruud.

Holger Rune klarte virkelig aldri å matche nivået til nordmannen. Holger Rune hadde hele seks dobbeltfeil på serve i det første settet, og de ble det flere av. Han hadde også mange uforklarlige svake slag som enten gikk i nett eller ut av banen.

Casper Ruud leverte varene så til de grader og vant overlegent 3-1.

– Grotesk, prydet forsiden til danske Ekstra Bladet underveis i kampen

– Dypt pinlig, lød forside-teksten til den danske avisen BT.

Og før kampen var Ekstra Bladets journalist klar overfor TV 2 om hvor viktig danskene så på denne kampen.

FORTSATT LILLEBROR: Holger Rune gjorde svært mange feil mot Casper Ruud i onsdagens kvartfinale. Foto: JULIEN DE ROSA

– Vil vil være storebror, sa Carl Emil Nielsen til TV 2 før kampen.

Beklager, Danmark. Det kan dere ikke kalle dere etter onsdagens kamp.

Fjorårets drama

Det var kvartfinale «alle» hadde ventet på. Mange husker nok fjorårets kvartfinale da nettopp Ruud og Rune møtte hverandre. Også da var det Ruud som vant, men det som da stjal fokuset var alt annet enn seieren.

Midt under fjorårets kvartfinale skrek blant annet Rune til sin egen boks «forlat! forlat!». Ikke lang tid etterpå reiste hans mor Aneke Rune seg og forlot boksen. Etter kampen mente Ruud at Runes oppførsel skuffet og han ba dansken vokse opp.

Det hele tok fullstendig fyr da Team Rune anklaget Team Ruud for å være usportslige i garderoben etter kampen. Det hele ble det perfekte dramaet mellom nordmannen og dansken.

Dermed var denne reprisen helt fantastisk for norske, danske og ellers andre tennis-entusiaster.

Men forskjellen var gigantisk. Casper Ruud tok vare på sine servegame på en overlegen måte. Nordmannen klarte å veksle mellom å holde ballen gående, samtidig som han fikk vist frem noen vakre server og vinnerslag.

– Å slå Holger Rune betyr noe helt annen enn å slå en tilfeldig tennisspiller etter det som skjedde i forrige Roland-Garros-semifinale og kampen i Roma. Det er en spiller som har kommet litt under huden på Ruud, og jeg er sikker på at Ruud har kommet litt under huden på Holger Rune også. Å få den duellen mot Danmark uten at svenskene er i nærheten, er ekstra gøy for oss som er glad i å se god tennis, sier tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.