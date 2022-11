Ruud klar for ny gigafinale – møter Djokovic

Casper Ruud feide russer av banen og er klar for finale i en av tennissportens mest prestisjefylte turneringer.

Casper Ruud-Andrej Rublev 6-2, 6-4

23-åringen fra Snarøya fortsetter å briljere i ATP-sluttspillet i Torino, hvor sesongens åtte beste spillere møtes.

Søndag venter Novak Djokovic (35), en av tidenes mestvinnende spillere, i finalen. Ruud har møtt serberen tre ganger tidligere, men tapt samtlige kamper.

Finalen sendes på Max og Discovery+ kl 19.

Herjet

To servebrudd på rappen sørget for at Ruud gikk opp til 5-2 i første sett mot Rublev.

I en liten pustepause sukket russeren over tingenes tilstand langs sidelinjen, før Ruud med superserving sikret settseieren.

Andre sett begynte som det første sluttet: Ruud servet inn et blankt game. Han fortsatte storspillet og gikk opp til 4-0.

Da løftet Rublev seg, men russeren var for langt bak til at han klarte å sette Ruud ordentlig under press,

FRUSTRERT: Andrej Rublev. Foto: Antonio Calanni

Kan glise hele veien til banken

I ATP-sluttspillet er det svimlende premiepenger. Seier i semifinalen gir om lag elleve millioner kroner. Finaleseier gir omtrent det dobbelte.

Skulle man gå gjennom hele turneringen ubeseiret, slik Djokovic har kjangs til å gjøre, tar man med seg nesten 50 millioner kroner hjem.

I tillegg får man 3,9 millioner kroner per seier i gruppespillet. De har Ruud to av.

Denne sesongen har vært Ruuds gjennombrudd i verdenstoppen. 23-åringen har vært i to Grand Slam-finaler, hvor det ble tap mot Rafael Nadal og Carlos Alcaraz.

Han kom også til finalen i Masters 1000-turneringen i Miami, nivået under Grand Slam.