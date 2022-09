Ruud klar for kvartfinale - motstander tok armhevninger og mistet besinnelsen

Casper Ruud viser storform i US Open og er klar for kvartfinale. Franske Corentin Moutet «mistet det» helt i bataljen mot nordmannen.

Casper Ruud - Corentin Moutet 1-3 (6-1, 6-2, 6-7, 6-2)

Casper Ruud er klar for kvartfinale i Grand Slam-turneringen US Open. Det etter å ha slått franske Corentin Moutet søndag kveld. Nordmannen vartet opp med flere lekre poeng og hadde rett og slett full kontroll på motstanderen fra første slag.

– Han var veldig bra i første og andre sett. De viktige ballene fløt også Caspers vei. Og så er det litt flyt. Utover kampen blir han litt preget av nerver, og han møter en spiller som gjør mye ut av seg. Han mister litt fokus, men så kommer han tilbake igjen i kampen, sier Christian Ruud til TV 2.

Franskmannen hadde på sin side null kontroll. 23-åringen kastet rundt på racketen som om den skulle ha vært i flammer. Han var også nede ved en anledning og tok armhevninger på banen.

Det ble også diskusjon mellom franskmannen og Ruud i en pause. Det etter at franskmannen for andre gang i kampen hadde slått en ball med full intensjon ut mot publikum.

VISTE STYRKE: Corentin Moutet fikk ikke spillet sitt til å sitte mot Casper Ruud. Dermed måtte han vinne andre måter å imponere de oppmøte tilskuerne på i New York. Foto: Robert Deutsch

Moutet så på dommeren og Ruud og sa til Ruud at dersom han ville ha gamet som straff, så skulle han mer enn gjerne gi ham det.

Det norske tennisesset klarte virkelig å vippe motstanderen helt av pinnen i kampen. Ruud var solid på de fleste elementene av spillet sitt og tok noen vanvittige poeng på både forehand, backhand og ikke minst en lekker backhand slice.

Dette var også Ruuds første kamp noensinne på hovedbanen i New York.

– Det var supert. Tilskuerne var fantastiske her i New York som alltid. Det er den største banen og jeg har hatt en drøm om å spille her. Nå har jeg en seier her også, så dette kan jeg fortelle fremtidige barn og barnebarn, sier Ruud til arrangøren etter seieren.

Tidligere tennisproff og nåværende tennisekspert for Eurosport, Mats Wilander, likte det han så av Ruud søndag kveld.

– Det var et høyt nivå i dag. Moutet er et mareritt av en motstander for Ruud med venstrearmen sin. Det er en god seier for Ruud. Jeg er sikker på at han er fornøyd, det er jeg som skandinaver, sier Wilander på Eurosports sending.

Det betyr altså at Ruud skal til kvartfinale i turneringen som spilles i New York. Dette er årets siste Grand Slam-turnering, og nordmannen møter Matteo Berrettini i kvartfinalen.