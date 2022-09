Ruud innrømmer før kvartfinalen: – Sulten på mer

Casper Ruuds mål før US Open var å nå kvartfinalen. Nå forteller han imidlertid at han er sulten på mer.

KAN BLI VERDENSENER: Casper Ruud gliser etter å ha slått Corentin Moutet. Tirsdag møter han Matteo Berrettini i kvartfinalen i US Open. Foto: ELSA

At US Open skulle bli noe ekstraordinært i år var det nok mange som hadde regnet med. Men nå spisser det seg ordentlig til i New York med vendinger fra alle kanter.

Først røk Stefanos Tsitsipas ut med en tidlig exit og mistet muligheten til å bli verdensener. Deretter røk Daniil Medvedev ut for Nick Kyrgios. Det betyr at russeren per mandag 12. september ikke lenger er verdensener.

Per nå er det Rafael Nadal som står med flest poeng, men også spanjolen røk ut av turneringen sent mandag kveld. Det betyr at det kun er Carlos Alcaraz og Casper Ruud som nå kan vippe Nadal fra tronen.

– Hovedmålet mitt var å nå kvartfinalen, så jeg er fornøyd med det, men jeg er sulten på mer, sier Casper Ruud til TV 2 i forkant av tirsdagens kvartfinale mot italienske Matteo Berrettini.

Slik avgjøres kampen om å bli verdensener Nadal #1 hvis: - Verken Ruud og Alcaraz ikke går til finale. Alcaraz #1 hvis: - Han vinner US Open.

- Han taper finalen til noen andre enn Casper Ruud. Ruud #1 hvis: - Han vinner US Open.

- Han taper finalen til noen andre enn Alcaraz. Funfact:



Om Casper Ruud taper finalen mot en annen spiller enn Alcaraz, blir han den første verdenseneren uten en turneringsseier over ATP 250 - det har aldri skjedd på verken dame- eller herresiden.

Da året startet var målet å nå én kvartfinale i en Grand Slam-turnering. I Australia rakk han ikke å starte turneringen før han fikk en skade, i Paris kom 23-åringen til en sensasjonell finale hvor tapte for barndomsidolet sitt Rafael Nadal.

I Wimbledon ble det en tidlig exit, men hans nå står i kvartfinalen i New York. Ruud påpeker at det minst er like gøy å nå kvartfinalen i US Open som det var å nå den i Roland-Garros.

– En drøm

Nå kan han altså ende opp med å bli verdensener. Han poengterer at det mest sannsynlig er tre tøffe kamper som skal vinnes om drømmen går i oppfyllelse. Han tenker først og fremst på «å gjøre det godt i turneringen, så får rangeringen bli som den blir».

– Det er klart det har vært en drøm for meg og andre spillere å bli nummer én. Jeg er nærmere enn jeg har vært noen gang. Det er gøy å være i den posisjonen. Det kan jo brukes som motivasjon til å gi alt i hver kamp. Kanskje man aldri er i denne situasjonen igjen, så nå skal jeg prøve å bruke den til noe godt. Selvfølgelig har dette vært en drøm for meg, sier Ruud til TV 2.

Bedre på fem-settere



Ruuds reise har de to siste årene virket grenseløs. Nordmannen bryter stadig barrierer både personlig og for norsk tennishistorie.

23-åringen fra Snarøya beskriver et 2021 som et stabilt og godt år med mange seire, kvartfinaler, semifinaler og titler. Han var imidlertid ikke fornøyd med Grand Slam-turneringene hvor han ikke fikk det helt til å klaffe.

– Det er nok ikke for mye som har endret seg. Jeg har prøvd å bli en bedre spiller. Det har jeg forhåpentligvis blitt, og jeg har nok lært litt mer hvordan jeg håndterer fem-settere bedre enn i fjor.