Ruud imponert: – Gøy at han tør

Vi skrur tiden tilbake til 2015. Året hvor Casper Ruud fyller 16 år. Da hadde Norge to seedede spillere i både French Open og Wimbledon i junior-klassen.

Det skal imidlertid sies at Viktor Durasovic da var siste års junior, mens Ruud hadde halvannet år igjen som junior.

I år var Nicolai Budkov Kjær (16) én uke unna å kopiere Ruud med deltakelse i French Open. Nå er han imidlertid klar for sin første Grand Slam i Wimbledon.

16-åringen debuterer i dag, lørdag.

– Det er så rått. Jeg har alltid drømt om å spille de store turneringene. Nå er det junior, men det er på samme plass og på de samme forholdene som proffene. Det er utrolig kult å kunne være med på det, sier Budkov Kjær til TV 2.

Ruud og Durasovic i Grand Slams i 2015 2015 Australian Open: Viktor Durasovic var useedet (røk i første runde) 2015 French Open: Durasovic var seedet som nummer fem (kom til andre runde) Casper Ruud seedet som nummer 15 (tredje runde) 2015 Wimbledon: Durasovic seedet som nummer 8 (tredje runde i single, kvartfinale sammen med Patrik Niklas-Salminen) Ruud seedet som nummer 14 (andre runde i single, semifinale sammen med Miomir Kecmanovic i double) 2015 US Open: Ruud seedet som nummer 15 (kom til tredje runde)

– Imponerende

Noe som dog er litt interessant er at han før denne uken aldri hadde trent eller spilt på gress.

Til tross for det håper den norske 16-åringen på å levere på en av de største scenene tennisen har å by på. Med en god serve og aggressiv spillestil skulle man tro at Kjær har noe på en gressbane å gjøre.

Og resultatene har på ingen måte gått hus forbi i Team Ruud. I løpet av den siste tiden har Kjær trent litt sammen med Ruud hjemme i Norge.

FINALE I NM: Nicolai Budkov Kjær kom seg til finalen i NM forrige uke, men tapte finalen mot Simen Sunde Bratholm. Foto: Lage Ask / TV 2

– Det er imponerende og gøy å se han tør å satse. Det er gøy at han går litt samme vei som meg også. Det er positive og utfordrende ting med å være fra Norge. Det er ikke mange her som er i samme situasjon som deg, og man reiser så å si alltid alene som spiller fra eget land, sier Casper Ruud til TV 2.

Han mener at det er noe av det Kjær må forberede seg på om han ønsker å bli proff. Samtidig forteller Ruud at han opplever Kjær som tøff i hodet.

Nivået på tennisen mener også Ruud er godt, og han håper at Kjær kan dra nytte av at de trener sammen ved ulike anledninger.

– Det er nok ikke dårlig for han å sparre med en av de ti beste i verden. Jeg husker selv hvor gøy det var å bli invitert av de store gutta. Nå liker ikke jeg å kalle meg selv en av de store gutta, men om vi skal se på rangeringen så er jeg vel kanskje det, sier Ruud.

– Har tatt store steg

Også Christian Ruud lar seg imponere over 16-åringen fra Bygdøy. Han mener Kjær er en god tennisspiller som nå skal få prøve seg i en Grand Slam.

Pappa Ruud forteller at det alltid var et mål for Casper Ruud å komme seg til Grand Slam som junior, og at det var en morsom erfaring.

– Han har tatt store steg nå i det siste. Jeg synes det er viktig å gjøre det bra som junior før man etter hvert går over til ATP-sirkuset.

– Det er nok mange som hopper tidlig, så jeg mener at de følger en god oppskrift. Han virker dedikert og ivrig på å gjøre jobben og da kan man nå langt, sier pappa Ruud om unggutten.

FAR OG TRENER: Christian Ruud. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Har store drømmer

Kjær leverte en ellevill mai måned. Da var han en del av ITF Grand Slam Player Development Programme. Det er ikke alle som får den muligheten.

Den måneden gjorde at han klatret til 25 i verden på ITFs rangering over de beste under 18 år. Han var også nummer åtte i verden blant de som fortsatt har over ett år igjen som junior.

Ikke nok med det - han var også verdens mestvinnende ITF U18-spiller i 2023 med da 31 seire. En av de kom mot daværende verdensener Rodrigo Mendez.

– Det var gøy å være meg i mai. Jeg er på vei opp og drømmer om å være nummer én. Det hadde selvfølgelig vært kult. Men jeg fokuserer ikke noe på det. Målet mitt er å vinne så mange kamper som mulig og utvikle meg.

Vil nå langt

Da det siste året til Ruud som junior ringte inn i januar 2016 var nordmannen rangert som den beste junior-spilleren i verden.

– Jakter du Casper Ruud?

– Nei. Jeg vil bli den beste utgaven av meg selv. Det hadde vært kult å bli proff en dag, komme på hans nivå og kanskje spille mot ham på ATP-touren.

Den 189 centimeter høye 16-åringen spiller lørdag i Wimbledon. Han har også nok poeng til at han nærmest er sikret en plass i US Open som kommer senere i sommer.