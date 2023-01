Ruud i trøbbel i Melbourne – ligger under 0-2

Tennisstjernen Casper Ruud har en kjempejobb foran seg i 2.-rundeoppgjøret i Australian Open. Nordmannen ligger under 0-2 for amerikanske Jenson Brooksby.

Amerikaneren har vunnet de to første settene med sifrene 6-3, 7-5. Etter det andre settet måtte også Ruud ta en medisinsk timeout av uviss årsak.

Det spilles best av fem sett i Grand Slam-turneringer, noe som betyr at Ruud må vinne tre strake for å avansere til tredje runde. Nordmannen har fjerde runde som beste resultat i Australian Open.

22 år gamle Brooksby deltar i Australian Open for første gang i år.

Ruud er andreseedet i turneringen i Australia. Snarøya-mannen slo Brooksby da de to møttes Masters 1000-turneringen i Roma i fjor, men torsdag har Brooksby vist langt bedre takter.

Etter en jevn start på kampen ble Ruud brutt i sitt fjerde servegame. Da han også ble brutt i det femte, vant Brooksby det første settet 6-3.

Tidlig i annet sett brøt begge hverandre i løpet av de fire første servegame. I det femte hadde Ruud en kjempemulighet til å bryte på nytt, men han rotet bort tre bruddballer. Duellantene fulgte hverandre til 5-5, og da Brooksby vant sitt eget servegame og brøt nordmannen, vant han 7-5.