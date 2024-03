Ruud gikk på dobbelt finalesmell

Casper Tapte i finalen. I det første settet var det fortsatt mulig å se for seg at Ruud skulle hale dette i land, da settet endte med et tap på 4-6.

Kampen sto om 412 555 dollar i finalepremie. Andreplass i turneringen innkasserer også et pent beløp: 221 975 dollar. Mye var altså vunnet allerede før kampen, men både australieren Alex de Minaur og nordmannen var seierssultne da de gikk på banen i natt norsk tid.

- Ble upresis

- Ruud virket sliten etter å ha spilt 12 kamper på 13 dager, sier TV2s kommentator Christian Petter Paasche.

For Ruud har deltatt i begge turneringene i Mexico, og begge ganger har han kommet helt til finalen, mens motstanderen Alex de Minaur bare spilte en eneste kamp i turneringen forrige uke før han røk ut.

Minaur var altså klar og i storform, og ikke minst lynrask, mens Paasche sier Ruud tydelig hadde problemer.

- Ruud ble upresis i slagene sine, og hadde en sjelden høy feilprosent på sin ellers gode forehand, sier Paasche.

I det andre settet ble resultatet akkurat det samme: 4-6 igjen. Dermed trakk Ruud det korteste strået for andre gang på en uke i Mexico Open.

Slår Alex neste år

- Jeg må gratulere deg, Alex, du var for god i dag, sier Ruud.

Men han håper å komme tilbake neste år, og da skal han slå australieren.

TV 2s kommentator mener det er alle muligheter for at Ruud greier det.

Ruud har herjet på mexicansk hardcourt de siste to ukene. Da han gikk på banen natt til lørdag norsk tid, var det andre gang på to uker at han spilte seg frem til finalen mot verdens tenniselite. Denne gang i ATP 500-turneringen Mexican Open i Acapulco.

– Ruud overrasker, skriver flere latinamerikanske medier, etter at han slo ut danske Holger Rune og sikret seg finaleplass.

Nå sto han overfor en tøff motstander: fotrappe Alex de Minaur fra Australia er den siste spilleren som står mellom Ruud og seieren i ATP-500-turneringen. Det var ventet at kampen kunne bli jevn.

UTTRYKKSFULLT: Alex de Minaur drar til med en backhand. Vi tillater oss å mene at Ruud ser kulere ut når han drar til en ball, men vi er jo partiske. Foto: Eduardo Verdugo / AP / NTB

– Er som en kakerlakk

Natt til lørdag så det først mørkt ut for finaleplassen til Ruud. Danske Holger Rune fikk overtaket ut fra start. Men så gjorde Ruud en snuoperasjon:

– Jeg er som en kakerlakk. Jeg går ingen steder, og sniker meg bare inn igjen, spøkte Ruud da han ble spurt om evnen til å kjempe seg tilbake etter å ha havnet under i sett.



Ruud rundjulte til slutt Rune med sifrene 3-6, 6-3, 6–4 etter nesten to og en halv times spill i Acapulco. Nordmannen lå under 3–1 i det siste settet før han for alvor fikk snudd kampen til sin fordel. Det er sjette gang «kakerlakken» fra Snarøya slår sin danske rival, og det er første gang de møttes på hardcourt. Kun én gang har Ruud måttet gi tapt for Rune.

Det er sjette gang kakerlakken fra Snarøya slår sin danske rival, og det er første gang de møttes på hardcourt. Kun én gang har Ruud måttet gi tapt for Rune.



SE: Ruud i revolverintervju. Vet du hvilken motspiller han ser på som sin største fiende på banen?

Klatrer på verdensrankingen

På sitt beste har Ruud vært rangert som nr. 2 i verden, i september 2022. Med formen han har vist i Acapulco, er han nå tilbake blant topp 10 på ATP-rankingen.

Med seier i denne kampen vil han på mandag være ranket som nummer 8!

Før kveldens finale var han rangert på 11. plass blant verdens tennisspillere. Og til tross for at han tapte kveldens kamp, er han tilbake blant verdens topp ti beste etter denne turneringen.



Det er grunn til å vente seg flere høydepunkter med Casper Ruud i de to nært forestående store USA-turneringene: Indian Wells (ATP 1000) og Miami Open (ATP 1000).

VI MIMRER: Casper Ruud (15) ble tidenes yngste da han vant finalen i NM i tennis i Frognerparken i Oslo i 2014. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I slutten av mai går Ruud i gang med Roland-Garros, der han de siste to årene har tatt seg hele veien til finale. Begge gangene endte det imidlertid med tap, først mot Rafael Nadal i 2022, før Novak Djokovic ble for sterk i 2023.



Ruuds ti turneringsseirer har alle kommet på ATP 250-nivå. I tillegg har 25-åringen bemerket seg med tre Grand Slam-finaler og spill i ATP-finalen.