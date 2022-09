Ruud: – Det er litt surrealistisk å si det

Casper Ruud er i disse dager hjemme i Norge for å spille landskamp mot India i Davis Cup. Onsdag møtte han TV 2 i forbindelse med at hans sponsor Arctic hadde invitert verdenstoeren for å gjøre stas på ham.

Ruud forteller at US Open-suksessen og året 2022 har gitt ham mye motivasjon. Nå vil han både vinne en Grand Slam og bli verdensener.

– Nå er jeg nærmere enn noen gang. Jeg er en plass unna og det er litt surrealistisk å si det. Det har vært et fantastisk år, sier nordmannen til TV 2.

Men hvor plasserer han drømmene? I forkant av intervjuet med TV 2 var det noen ansatte i bedriften som påpekte at rankingnummeret er på lånt tid, mens en Grand Slam-tittel alltid vil bli stående.

Det er noe Ruud er enig i. Særlig med tanke på at situasjonen i US Open var som den var. Der kunne Ruud ha blitt verdensener, selv med finaletap, om ikke Carlos Alcaraz var motstanderen.

– Det hadde ikke føltes helt riktig å bli verdensener da. Det er bittert å se tilbake på en karriere hvor man har vært nummer én, men ikke vunnet en Grand Slam. Jeg vil heller ha vunnet en Grand Slam og heller aldri ha vært nummer én i tilfelle, innrømmer Ruud før han legger til:

– Det er vanskelig å si, for man vil alltid være nummer én i verden.

Han tror en nøkkel for suksessen i både Roland-Garros og US Open i år var et valg han gjorde sommeren 2021. Da droppet han OL for å heller spille tre ATP 250-turneringer på rappen. Der gikk han til topps i alle turneringene.

Det har også ført til at han har mer tro på seg selv når neste år starter med Australian Open.

– Det var skuffende å måtte takke nei til å representere Norge, men neste OL tror jeg blir et veldig kult OL i Paris hvor vi spiller på Roland-Garros. Det blir åpenbart et av mine største mål i karrieren hvor jeg vil få til et godt resultat.

En ting som taler for en spennende vår for den norske 23-åringen er hvordan fjorårets vår gikk. Da skadet han seg før Australian Open, og har dermed ingen poeng å forsvare der.

Ruud påpeker selv at han ikke har for mye å forsvare fra januar til slutten av mars.

– Om jeg får en fantastisk vår, så er det klart innen rekkevidde å bli verdensener. Om det skjer om seks måneder så er det den største sjansen i nærmeste fremtid i hvert fall. Men forhåpentligvis kan jeg være med i mange år for å spille om de store turneringene og være i verdenstoppen, sier han.