Russisk langrennskomet med Normann-melding

Den russiske langrennsløperen Veronika Stepanova er ikke fornøyd med at Mathias Normann ikke får spille landskamper for Norge. Det kommer frem i et Instagram-innlegg publisert lørdag kveld.

– God fotball i Moskva i kveld, men med uheldige politiske skygger, skriver hun.

– Dejan Lovren fra Zenit spilte. Han spiller og skal spille for Kroatia i VM i Qatar. Og det er slik det skal være, sant?

– Men en norsk forsvarer fra Dinamo Moskva, Mathias Normann, blir ikke tatt ut for Norge kun på grunn av at han spiller i Russland. Dette lukter som et nytt nivå av fremmedfrykt. Var ikke idrett en gang ment for å knytte nasjoner og folk sammen?

Det var i forrige uke at NFF ga beskjed om at midtbanespilleren Mathias Normann var uaktuell for landslaget fremover. Dette grunnet spillerens valg om å fortsette karrieren i Russland. Det var i et intervju med TV 2 at 26-åringen røpte sine planer om å bli værende i Russland.

Normann ble byttet ut til pause i oppgjøret mot Zenit. Det var nordlendingens andre kamp etter låneovergangen fra Rostov.

Veronika Stepanova har tidligere uttalt seg meget kritisk til Norge og norsk idretts standpunkt med tanke på den russiske invasjonen i Ukraina.

21-åringen var med på det russiske kvinnelaget som vant stafetten under OL i Beijing tidligere i år.