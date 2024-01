Russisk dopingvarsler skal vitne i Besseberg-rettssak

Se dokumentarserie om Besseberg-saken, «En varslet skandale», på TV 2 Play fra 9. januar

Saken oppdateres

Førstkommende tirsdag begynner rettssaken mot Anders Besseberg i Buskerud tingrett i Hokksund.

Økokrim tok i april 2023 ut en tiltale mot den tidligere norske idrettslederen. Besseberg står tiltalt for grov korrupsjon, som har en strafferamme på ti år.

Fem uker er satt av til å behandle saken, og Økokrim har kalt inn en rekke vitner. Det fremgår av vitnelisten som ble publisert fredag.

Blant annet skal dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov, en av hovedmennene bak avsløringene om doping i Russland, i vitneboksen. Han har levd i skjul i USA de siste årene etter at han måtte flykte fra hjemlandet.

Lang vitneliste

Han har tidligere vært svært kritisk til ledelsen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og beskyldt dem for å skjule dopingbruk.

På vitnelisten står også blant andre:



- Olle Dahlin, president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU)

- Erlend Slokvik, tidligere president i Norges Skiskytterforbund

- Tore Bøygard, tidligere president i Norges Skiskytterforbund

- Greg McKenna, leder av Biathlon Integrity Unit

- Jim Carrabre, tidligere visepresident i IBU

- Max Cobb, generalsekretær i IBU

- Rakel Rauntun, tidligere generalsekretær i IBU

- Nicole Rühr (tidligere Resch), tidligere generalsekretær i IBU

- Stefan Krauss, daglig leder i Infront

- Ivo Lehotan, tidligere IBU-styremedlem

- Jiri Hamza, tidligere visepresident i IBU

Besseberg forklarer seg tidlig

Besseberg vil komme med sin forklaring tirsdag eller onsdag, går det frem av fremdriftsplanen.

Det er deretter satt av seks dager til krysseksamenering av 77-åringen.

Bessebergs advokater har blant annet kalt inn Ernst Bayer, tidligere generalsekretær i IBU, som vitne.

I tiltalen anklages Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343 00 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for.