Rullestolbrukeren Eric (17) vil knuse fordommer: – Vi kan ting du ikke kan

Sittende i en svart rullestol skuer Eric Haugen utover kunstgresset på Føyka i Asker. Han smiler, ler og strør rundt seg med kommandoer i pøsregnet.

Her føler han seg hjemme. Her føler han seg best.

Eric er født med spastisk diplegi, en form for cerebral parese.

Men Slemmestad-gutten bestemte seg tidlig for å gi de fysiske begrensningene sine rødt kort.

Med mot, kraft og ambisjoner vier han nå tiden sin til å knuse fordommer.

Utgangspunktet hans gjør at mange vil betegne den store drømmen som en umulighet og utopi. Eric ser det ikke på samme måte.

– Jeg pleier å si det slik: Ingenting er umulig. Det umulige tar bare lengre tid.

– Alltid vært fascinert

Den «umulige» drømmen er å bli fotballtrener på norsk fotballs øverste nivå.

– Jeg har alltid vært veldig fascinert av taktikken i toppfotballen, innleder han.

Utallige timer foran datamaskinen med det ikoniske spillet Football Manager sådde noen frø, men det var først da han fattet mot til å kontakte topptreneren Eirik Kjønø for ett par år siden at ballen virkelig begynte å rulle.

GARDEROBEKULTUR: Gutta skifter før treningen starter. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Den daværende Stabæk-treneren har blitt kåret til årets unge trener to ganger, og var verdens yngste hovedtrener på proffnivå da den enda yngre trenerspiren tok kontakt.

Eric hang på sørlendingen som en klegg i en uke.

– Det var en veldig stor læring for meg. Han var en menneskekjenner, og det er viktig i yrket. At man er god på taktikk, men også med mennesker.

Idolet

Kjønø inspirerte, men Erics idol bærer et annet navn.

– Jeg er Manchester United-fan, men det er Pep Guardiola som er det store forbildet, sier han, og legger til:

– Jeg er veldig fascinert av ham og måten han bygger lagene sine på. Jeg ser mye på ham når jeg prøver å utvikle meg som trener. Spesielt hvordan han setter opp lagene sine. Jeg prøver alltid å sammenligne hvordan han spiller kontra andre lag i Premier League, for eksempel Arsenal eller Manchester United.

FORBILDE: Manchester Citys manager Pep Guardiola. Foto: TONY OBRIEN / REUTERS

Første trenerkurs ble unnagjort i vår. Nå har han fått sin første ordentlige jobb i Asker-akademiet.

Barna han trener er mellom åtte og ti år.

– Det synes jeg er utrolig kult. Barna stiller meg en del spørsmål, og jeg svarer gledelig på alt de lurer på. Det er bare kult.

Rolf-Magne Walstad er sportslig og daglig leder for Asker Fotball. Han er full av lovord om sitt nye tilskudd.

– Det å møte en gutt med et slikt utgangspunkt inspirerer og motiverer folk, og jeg tror det som er satt i gang bidrar til lærdom og utvikling hos flere enn ham.

Signaturøvelsen

På feltet gjør Eric opp for sin manglende fleksiblitet på andre måter. Dagfinn Enerly har bidratt med råd og tips til unggutten. I siste serierunde i 2005 skadet han nakken og endte opp i rullestol.

– Vi med rullestol kan gjøre ting som du ikke kan, smiler Eric.

– Jeg er ikke den som beveger meg mest med beina, men jeg har funnet måter å bruke rullestolen til min fordel på, fortsetter Eric.

Noen ting er han fortsatt litt spent på.

– Jeg har enda ikke vært trener på snøen, for eksempel. Så langt har jeg ikke kommet. Det kan bli et problem når det blir kaldere i været og snø, men jeg regner med at det skal gå fint.

– Jeg kommer aldri til å bli like rask som en trener som løper rundt og driver «løpende coaching». Jeg tar litt mer plass, men det løses med en assistenttrener.

– Alt er mulig

Med C-kurset i banken må Eric vente ett år før han kan søke på neste steg på utdanningsstigen. Innen den tid er planen å suge til seg så mye kunnskap som mulig om hvordan man best gjennomfører økter.

Sportslig leder Walstad er klar på at rullestolen ikke er noen hindring for hvor langt Eric kan nå.

– Det å drømme er noe av det fotballen handler om. Sette seg mål – gjerne høye mål. Det er alltid folk rundt som prøver å sette begrensninger eller fortelle at det blir vanskelig.

AVANSERT: Rullestolen er ingen hindring. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Eric sier seg enig.

– Jeg har fått en unik mulighet i Asker hvor jeg får lov til å gå gradene. Om to-tre år er det kanskje mulig å få mer ansvar. Det er det jeg sikter mot nå. Så får vi se hvor langt det tar meg.

– Hvor har du fått denne driven fra?

– Jeg føler det kommer an på mentaliteten man har. Jeg tenker at hvis man ikke kommer med den driven selv, så vil jeg ikke få til noe uansett.

Eric tar en liten pause. Og gjentar mantraet sitt:

– Man får til det man vil til slutt, om man bare står på og vil det nok. Da er alt mulig.