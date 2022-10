Røste trues med søksmål for ærekrenkelse

Det er en ting som virkelig bekymrer meg - og som jeg vil adressere til denne salen. Det er bare er dere som delegater til Tinget som kan gjøre noe med det jeg nå skal si.

Vi har over tid sett en utvikling der ledere, tillitsvalgte, frivillige og ansatte trakasseres, presses og skjelles ut for standpunktene de har, og jobben de gjør.

Utviklingen har tiltatt og har nå fått en karakter, dimensjon og utslag som er i ferd med å ødelegge selve fundamentet for at vi skal leve opp til mottoet om «mange, gode og glade skiløpere».

Det er som et farlig virus som muterer og dreper engasjement, frivillighet og våre demokratiske prosesser hvis den nå ikke blir fjernet.

Dette er en utvikling som ikke er unikt for Skiforbundet. Vi ser den dessverre også i andre forbund og grener, i politikken og i samfunnet for øvrig.

Nettrollene dominerer kommentarfeltene og de sosiale mediene, men opererer også på telefon og SMS, og fysisk i møter, på arenaer og der vi som tillitsvalgte eller frivillige beveger oss i hverdag og jobb.

La meg ta noen konkrete eksempel fra den siste tiden;

Da Tove ble nominert som skipresident, var dette velkomsten hun fikk i sosiale medier fra noen som påberoper seg å representere skigrasrota.

Dette var «snille» eksempler. Jeg kunne tatt fram langt grovere og styggere kommentarer.

Spørsmålet mitt til dere; er det slik vi skal ha det i vår organisasjon?

Skal vi se på at de som engasjerer seg i skisporten blir behandlet slik, om det er tillitsvalgte eller ansatte?

Mange av dere er kjent med Sigrid som sitter der, som har tatt på seg et tillitsverv i skisporten, ble truet og utskjelt for sitt standpunkt.

Og som dere også vet, har skiforbundet de siste månedene mottatt en lang rekke varsler mot organisasjonen, generalsekretæren, meg som president og en rekke andre ansatte og tillitsvalgte.

Varslingssaker skal man ta på største alvor, men det er verd å merke seg Etisk komité sitt svar på de siste sakene:

- Etter etisk komités vurdering innebærer de mange, parallelle varslene et misbruk av varslingsinstituttet for å forsøke å oppnå et skipolitisk formål.

Etisk komité har måttet leie inn ekstern kapasitet for å ta unna sakene, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for noen av varslene, og at de representerer en misbruk av varslingsinstituttet.

Det ikke så mange vet, er at Ingvild, hennes mann, en rekke ledere og hele kommunikasjonsavdelingen for en måned siden mottok det som må karakteriseres som trusselbrev i posten hjem privat, der Ingvild truses med at karrieren hennes er over både i Skiforbundet og næringslivet for øvrig.

Hun advares attpåtil mot å møte her på Skitinget.

Saken ble politianmeldt.

Trusselbrevene kommer på toppen av en endeløs rekke hets, trakassering og sjikane på telefon, sms, mail, i kommentarfelt og sosiale medier.

Skal vi ha det sånn?

Som skiidrettens øverste tillitsvalgte er det vårt ansvar å ta tak i dette. Hvis ikke vi får en slutt på dette, hvem skal gjøre det da?

Hvis vi velger å sitte passive, da aksepterer vi disse handlingene og holdningene – og gir dem legitimitet.

Jeg vil gjerne også gi mediene en honnør. De har ikke omtalt dette og kastet seg på lettvinne konspirasjonsteorier. Det er veldig bra da jeg vet at det ikke har manglet på informasjon og oppfordring. Det forteller meg at det har vært foretatt redaksjonelle vurderinger rundt at slike holdninger og meldinger, ikke skal videreformidles.

Fenomenet er ikke unikt for Skiforbundet. Rune Bratseth trakk seg nylig fra verv i Rosenborg fordi han fikk nok av all hetsen og ikke orket å bruke mer tid på klubben han vokste opp i.

Jeg synes NIF setter ord på problemet og alvoret i situasjonen i en påtalebegjæring knyttet til en serie varslingssaker i Motorsportforbundet:

«Nifs organisasjon er tuftet på demokrati, medlemskap, frivillighet og idrettsglede, og organisasjonens funksjonsevne er avhengig av at alle disse sidene ved organisasjonen fungerer. Organisasjonsleddene må beskyttes mot personer som aktivt og bevisst tar i bruk udemokratiske virkemidler, og bevisst trakasserer demokratisk valgte tillitsvalgte og ansatte. Dette undergraver den lokale frivilligheten og demokratiske prosesser, og vil på sikt være ødeleggende for idrettsorganisasjonen og rekrutteringen til frivillig arbeid».

På ledermøtet i NIF i Tromsø i slutten av mai, etter et stort engasjement ble det vedtatt en resolusjon mot netthets og mobbing.

Vi kan ikke sitte passive lenger. Vi må stå opp mot denne utviklingen. Vi må ta svulsten ved roten og stanse spredningen av hets, trakassering og udemokratiske krefter. Vi skal ha høyt under taket og en åpen debatt, men den må skje i ordentlige former og i våre demokratiske organer og arenaer.

Om det er én siste oppfordring og bidrag til Skiforbundets og skiidrettens videre utvikling i rollen som president, så er det dette! Hva slags skiledere ønsker vi oss? Er det ikke de med engasjement og hjerte for skiidretten? Hva får vi igjen hvis dette fortsetter?

Norges Idrettsforbunds ledermøte i mai sa klart og tydelig ifra at det skal være nulltoleranse for netthets og mobbing i norsk idrett. Jeg kan ikke få sagt det tydelig nok: det må det også være i norsk skisport. Jeg vil derfor foreslå at Skitinget 2022 klart og tydelig tar avstand fra netthets, mobbing og trakassering

Jeg har alltid trodd på samarbeid. Sammen kan vi skape mer enn hver for oss. Tiden er inne for at vi sammen, på tvers av grener, kretser, interesser og motsetninger, snakker hverandre opp og trekker i samme retning.

