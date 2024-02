Roser Ruud: – For meg er han allerede en legende

TELENOR ARENA (TV 2): At Casper Ruud elsker Frankrike er lett å forstå etter to Grand Slam-finaler. Nå viser det seg også at franskmennene elsker nordmannen.

Denne helgen er det klart for Ultimate Tennis Showdown i Telenor Arena.

I den TV 2-sendte turneringen er åtte av verdens største profiler i tennisverden klare for å kjempe i et noe annerledes tennisformat.

To av spillerne som er med er to rutinerte og godt likte franskmenn i Gäel Monfils (37) og Benoît Paire (34).

FRANSK DUO: Benoit Paire og Gael Monfils gir hverandre en klem etter at Monfils vant over Paire i Paris i 2019. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

De er godt kjent i tennisverden for å være to spillere som byr mye på seg selv. Både på og utenfor tennisbanen.

Foruten at begge har vist et fantastisk toppnivå med elleville slag, er Monfils typen til å danse og ha helt egne slag på banen, mens Paire er typen til miste besinnelsen fullstendig.

– Jeg vil være meg selv. Jeg vil kose meg. Tennis er en sport som har blitt en jobb, men det er også en sport. Jeg har fått beskjed fra mine foreldre å være meg selv å nyte det. Jeg har prøvd å være meg selv og det har bydd på underholdning, sier Monfils til TV 2.

Noe som også sier mye om personligheten til disse franske spillerne er svarenes deres på følgende spørsmål:

– Hva liker du best å gjøre utenfor tennisbanen?

– Mye. Det er tøft å bare si én ting. Jeg elsker klokker, jeg elsker å game, streame på Twitch, jeg liker å være involvert i business og starte nye selskaper, magi, DJ-ing og være en far for min datter, sier Monfils.

– Å drikke en øl med vennene mine. Det er ren glede for meg, sier 34-åringen som nok heller ikke er et A4-svar på hva man tenker en toppidrettsutøver skal svare på et slikt spørsmål.

Men ikke bare er de livsnytere. Begge trives heller ikke særlig godt i kulden. Men noe de også har til felles er deres beundring over Casper Ruud.

Den norske 25-åringen har i to år på rad spilt finale i Roland Garros som spilles på den franske grusen i Paris.

Året før møttes Paire og Ruud til et fantastisk oppgjør på Paire sin hjemmebane i Roland Garros. Det er et øyeblikk franskmannen sent kommer til å glemme.

– Det var en fantastisk kamp. Han var en topp 10-spiller og jeg var så glad. Jeg liker å se ham spille, og han er en fantastisk gutt utenfor banen. Å få spille en god kamp mot ham i Paris er et godt minne for meg. Jeg er glad for å ha fått den sjansen.

VERDENSSTJERNER: Tennisspillerne Dominic Thiem (f.v.), Holger Rune, Alexander Bublik, Casper Ruud, Benoit Paire, Gaël Monfils, Andrey Rublev og Alex de Minaur på pressetreffet før turneringen Ultimate Tennis Showdown (UTS) i Telenor Arena. Foto: Stian Lysberg Solum

Paire beskriver nordmannen som en spiller med en enorm forehand, men også en backhand som kan gjøre gode ting og en stabil serve. Han mener Ruud er tøff å møte og en av verdens aller beste grusspillere.

Også Monfils har tidligere minner fra det norske tennisesset. I 2018 møttes de for første, og faktisk eneste gang. Da TV 2 spurte om møtet i 2018 var Monfils rask i svaret.

– Den husker jeg godt! Den var i Quito i Ecuador. Men jeg visste allerede hvem han var da. Jeg så litt på Casper da han trente i Spania før det, sier han og legger til:

– Jeg så tidlig at han var en spiller som slo godt. Og han har utviklet seg godt. Han var ivrig til å lære og bli den beste tidlig. Nå har han en fantastisk karriere. For meg er han allerede en legende, sier 37-åringen med overbevisning.