Rosenborg-trener åpner om frykten: – Jeg slet virkelig

Tidligere i vinter ønsket han seg ikke rollen. Etter en hard kamp med indre demoner rykker Robin Shroot (36) opp til å bli hovedtrener for Rosenborgs kvinnelag.

Shroot går fra rollen som assistent til hovedtrener for RBK Kvinner.

Dette ble bekreftet under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

TV 2 visste allerede i januar at Shroot var en av de sterkeste kandidatene til å bli ny hovedtrener på Koteng Arena, men hovedpersonen avviste selv at det var en stilling som var aktuell for han på det tidspunktet.

Åpnet seg om problemer

Fredag ettermiddag ble han presentert i sin nye jobb. Der fortalte han om tre grunner til at han har ombestemt seg.

– Én, jeg mente at jeg ikke var så god som Steinar (Lein) var, innledet Shroot.

– To, jeg opplevde en vanskelig familiesituasjon over jul. Min partner er hjemme i England, men vil komme til Trondheim, fortsatte han.

Deretter tok Shroot for seg punkt tre, som han ikke hadde fortalt til pressen tidligere.

SLET MENTALT: Robin Shroot takker blant andre Mads Pettersen (til høyre), sportslig leder, for at han nå føler seg klar for å bli hovedtrener. Foto: TV 2

– Det var mine egne mentale helse-problemer i karrieren, som på et vis fylte meg med frykt og traume for noen gang å gå for en hovedtrener-stilling.

– Jeg er åpen og snakker om det fordi jeg synes det er viktig. Jeg slet virkelig i ung alder og gjennom karrieren. Jeg var bare usikker på om jeg noen gang ville føle meg sterk eller selvsikker nok til å være i en posisjon med ansvar.

Shroot la vekt på at «risiko og mot» er to grunnsteiner i lagets identitet, og takket sine nærmeste støttespillere for måten de har hjulpet ham med å bekjempe usikkerheten.

– Det er hovedgrunnene til at jeg får denne muligheten, fortalte den nye Rosenborg-treneren.

Sa nei

Tidligere i vinter avviste han at han ville bli hovedtrener da TV 2 meldte at han var en het kandidat.

– Det er veldig hyggelig å høre, men jeg har sagt at jeg ikke ønsker den rollen på dette tidspunktet i karrieren. Jeg elsker å være i klubben, jeg elsker å jobbe med spillerne, støtteapparatet og det å være en del av denne fantastiske organisasjonen, men jeg har ikke noe ønske om å være hovedtrener, sa Shroot i et intervju med TV 2 i midten av januar.

De siste ukene har RBK imidlertid pratet med flere aktuelle aktører, men etter flere samtaler med Shroot og hans representanter skal både klubben og 35-åringen selv ha blitt mer og mer lysten på å finne en løsning.

Shroot har, sammen med RBKs sportslige leder Mads Pettersen, ledet trønderne til seier i sesongens to første kamper.

Mads Pettersen møtte TV 2 for en prat på Koteng Arena tidligere fredag.

– Hva kan du si om ryktene om Robin Shroot?

– Vi skal ha en pressekonferanse i ettermiddag, så det kommer mer informasjon da, svarte RBKs sportslige leder.

Se Rosenborg – Stabæk lørdag kl. 14.30 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.