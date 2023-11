Rosenborg tok gull etter høydramatisk finale

GULLJUBEL: Rosenborg-spillerne Emilie Nautnes, Anna Jøsendal and Mathilde Harviken jubler for cupgull etter den begivenhetsrike finalen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Rosenborg – Vålerenga 1–0

Saken oppdateres!

Etter en thrilleravslutning på cupfinalen på Ullevaal kan Rosenborg-kvinnene juble for sitt første cupgull.

– Det er helt fantastisk. Det var så nervepirrende med VAR på slutten, sier en gråtkvalt og lykkelig Nautnes til NRK.

Og Rosenborg-angriperen spilte en sentral rolle i seieren.

Nautnes skaffet først straffe etter en duell med VIF-keeper Guro Pettersen. Angriperen smilte lurt etter at dommer Karoline Marie Jensen pekte på straffemerket etter 73 minutter.

Emilie Nautnes og Guro Pettersen i duellen som ble avgjørende. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Cesilie Andreassen smalt straffen i stolpen, og holdt på å ta returen selv. Heldigvis for RBK rakk Nautnes å få et lite, men livsviktig touch på ballen før Andreassen dunket inn 1–0.

Etter nesten 95 spilte minutter dunket Thea Bjelde inn det som kunne vært en perlescoring av de sjeldne. Sogningen banket til fra over 20 meter og ballen smalt opp i det høyre hjørnet. Men målet ble VAR-annullert for en offside i forkant.

Dermed så det ut til at det igjen kunne bli bare nesten for Rosenborg som hadde Toppserie-gullet i lommen tidligere i sesongen, men rotet det bort på tampen.

VIF-stjernen fraktet vekk i ambulanse

For matchvinner Cesilie Andreassen var det ekstra spesielt å kunne løfte et trofe.

– Det har vært elleve år i Toppserien uten å vinne noe som helst. Jeg har vel vunnet noen kvalikkamper for å unngå nedrykk. Det er helt fantastisk å klare det. Vi har vært veldig nærme, men endelig klarte vi det, sier Andreassen til TV 2.

Kampen vil også bli husket for Mimmi Löfwenius Veum sin stygge kneskade like før pause. Landslagsspilleren skrek ut i smerte og ble fraktet til sykehus for videre undersøkelser.

Thorsnes om gliset: – Hun vet hva hun har gjort

VIF-veteran Elise Thorsnes mener straffen burde blitt endret av VAR.

– Hvis du ser på gliset til Nautnes, er det ikke tvil om at straffen er tvilsom, sier hun til TV 2.

– Hun vet godt hva hun har gjort. At VAR ikke klarer å se det, syns jeg er forferdelig dårlig.

Keeper Guro Pettersen mener også at det ikke burde vært dømt. Samtidig mener VIF-keeperen at Nautnes er innenfor 16-meteren når straffen blir tatt.

– Jeg føler at den er billig. Men det verste er at hun starter inn før straffen er tatt og kommer først på returen. Det burde VAR ha tatt, sier Pettersen til TV 2.

Pettersen fikk også med seg Nautnes sitt lure smil.

– Jeg tror hun vet akkurat hva hun gjør. Men både dommeren og VAR går på. Det er for lite kontakt for at det skal være straffe.

Selv mener Nautnes at avgjørelsen var korrekt.

– Jeg mener at det var straffe. Det står jeg for, sier Nautnes til TV 2.

– Jeg håpet og skjønte at det kom til å bli straffe. Det var noen på laget som sa: «Ikke smil, Emilie», men det kom naturlig

VIF-trener Nils Lexerød mener også Nautnes var innenfor 16-meteren da straffen ble tatt.

– Offsiden tror jeg er grei. Men den er marginal. Straffen kan diskuteres. Men den avgjørelsen er innafor. Det som irriterer er at når det først er VAR, at de ikke tar at Nautnes er inne i feltet før den straffen er skutt, sier han til NRK.

– Det er jævlig irriterende, sier treneren.

Tett batalje

Det var en jevnspilt og tøff batalje på Ullevaal. Rosenborg kunne tatt ledelsen i første omgang etter forsvarsrot fra Elise Thorsnes, men Camilla Linberg klarte ikke å utnytte feilen.

Like før pause gikk Löfwenius i bakken. Angriperen hylte ut i smerte og ble båret av banen.

I starten av andreomgang ble kampen stoppet i noen minutter etter bluss på tribunen hos VIF-fansen. Så fulgte en periode med svært lite sjanser, før det skulle ta fyr.

For etter 73 minutter ble Emilie Nautnes spilt fri takket være en genial pasning fra Emilie Joramo. Guro Pettersen kom ut, men Nautnes fikk det første touchet og spilte ballen forbi keeperen like før angriperen gikk i bakken.

Det var ikke mye kontakt, men straffesparket ble uansett stående.

Cesilie Andreassen fikk sjansen fra straffemerket. Nordlendingen dunket ballen i stolpen. Men returen falt til Nautnes som fikk et ørlite touch før Andreassen dunket inn 1–0.

Store VIF-sjanser

82 minutter var spilt da VIF-kaptein Sigurdardottir fikk en gyllen mulighet til å utligne. Islendingens forsøk smalt i tverrligger og over.

På overtid ropte Vålerenga på straffe etter at Janni Thomsen gikk i bakken etter en duell med Jøsendal. Men straffe ble det ikke.

I løpet av de syv tilleggsminuttene presset VIF kraftig. Laget hadde også flyttet opp Elise Thorsnes fra stopper til spiss.

Etter nærmere 95 minutter dunket Thea Bjelde til fra over 20 meter. Skuddet smalt i mål opp i det høyre hjørnet på praktfullt vis. Det førte til ellevill VIF-jubel, men etter noen lange minutter med VAR-sjekk ble målet annullert for en offside i forkant.

Dermed kunne RBK juble for sitt første cupgull på kvinnesiden.