Rosenborg sendte Jerv ned fra Eliteserien: – Dyr lærepenge

NEDRYKK: For mens RBK-supporterene kunne storme banen og juble for mål, så må Jerv-spillerene belage seg på OBOS-spill neste år. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Jerv-Rosenborg (2-4)

Nedrykket hadde lenge ligget som et spøkelse over Levermyr, men før nest siste serierunde så levde det fortsatt et syltynt håp for laget fra Grimstad.

Tre poeng var kravet for at Jerv skulle ha et siste håp om å karre til seg kvalikplassen. Men med et tap hjemme mot Rosenborg søndag, så var det spikeren i kista og dermed tilbake til OBOS-ligaen for de gule og blå.

– Jeg er tom. Det er veldig trist rett og slett. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sier en nedstemt Erik Tobias Sandberg etter kampen.

Jerv-spillerne tok seg god tid til å takke fansen etter at returen til OBOS ble et faktum.

– De har hatt ryggen vår i hele år selv om vi stort sett har hatt dårlige resultater. De har alltid vært der og står igjen og hedrer hver enkelt spiller. Det betyr mye for oss og det takker vi for, sier Sandberg.

– De har betydd alt. De har stått i det hver eneste kamp og støttet oss gjennom hele sesongen. De har levert på et veldig høyt nivå og når vi ikke har levert så har de levert, og det er vi spillere veldig, veldig takknemlige for, sier Jerv-keeper Øystein Øvretveit samstemt.

Verdifull erfaring

Jerv-trener Arne Sandstø valgte å se fremover, og er glad for erfaringene laget hans har gjort seg.

– Nå må vi riste av oss dette. Vi har hatt et flott år i Eliteserien. Klubben har fått kjenne på det og fått erfaringer i forhold til hvordan det er på dette nivået her. Så får vi ta lærdom av det og angripe de neste årene på samme måte som vi har gjort i år, sier Sandstø.

Dette var første gang i klubbens historie at Jerv spilte på det øverste nivået.

– Tempoforskjellen, de fysiske forskjellene og kynismen er absolutt mest vesentlig. Folk er kyniske her, og det må vi lære av. Det er en dyr lærepenge å rykke ned, men forhåpentligvis gjør det klubben mye sterkere, sier kaptein Mathias Wichmann.

Dansk dynamitt

Det skulle ikke gå mer enn syv minutter før hjemmelaget i Grimstad allerede var i trøbbel. På enkelt vis kom den danske RBK-duoen, Victor Jensen og Casper Tengsted i farlig posisjon fremfor Jerv-målet. Sistnevnte sto på rett plass til rett tid slik han som oftest har gjort denne sesongen, og kunne dermed sende trønderne i ledelsen.

Vondt ble til verre når assisterende danske på 1-0-målet også skulle notere seg på scoringslista. For like før halvtimen spilt så doblet nemlig Jensen gjestenes ledelse – og nødblussen ble for alvor tent borte på supporterfeltet til Jerv.

Banestorming

Etter pause var Ole Sæter, som pådro seg et gult kort i første omgang, byttet ut til fordel for Stefano Vecchia. Og den musikkglade svensken sløste ikke med sjansene han fikk servert, for kun et kort kvarter etter innhoppet så gikk RBK opp til 3-0 - med en scoring signert selveste «Sulla Luna».

Scoringen satte fullstendig fyr på bortefeltet, og et fåtall overivrige trøndere stormet banen i eufori.

Og «Kjernen» skulle ikke måtte vente lenge før de fikk mer å juble for. For etter en gavepakke fra Jervs Iman Mafi, så kunne danske Tengstedt sette sitt andre for kvelden - og et sorgens sukk kunne nærmest hørest over hjemmefeltet.

Plaster på såret

Til tross for fire mål i mot, så var det likevel en gnist i hjemmelaget for å avslutte en tung kamp med verdigheten i behold. Kvarteret før slutt så var Jervs Mikal Ugland sist på ballen og RBKs André Hansen måtte se ballen gå i nettet bak seg.

Og samme mann ville ikke forlate Eliteserien uten en skikkelig avslutning. Ti minutter senere banket Ugland til på volley, og heller ikke denne gangen klarte trøndernes sisteskanse å hindre 22-åringen.

Mer enn det hadde ikke Jerv å by på for denne gang. Nå tar de steget én divisjon ned.