Rosenborg nekter å stå æresvakt

Rosenborg har ingen intensjon om å stå æresvakt på Aker stadion søndag, skriver klubben i en uttalelse på sine nettsider mandag ettermiddag.

Videre skriver trønderne:

«Æresvakt er ment som en handling av respekt for den nybakte seriemesteren. Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt.

Det kommer vi ikke under noen omstendighet til å bli med på.

Rosenborg gratulerer Moldes spillere, trenere, ledelse og supportere med et fortjent seriemesterskap.

Vi gleder oss til en herlig fight på banen søndag kveld».

ÆRESVAKT: Rosenborg stod for Bodø/Glimt i 2020. Trønderne tapte kampen 1-5. Etterpå meldte Glimt syrlig på Twitter at «det var unødvendig å stå i samtlige 90 minutter». Foto: Mats Torbergsen

Dette sier treneren

Kjetil Rekdal ønsker ikke å utdype når TV 2 tar kontakt.

– Nei, klubben har tatt en avgjørelse. Det respekteres og saken er ute av verden, sier RBK-treneren.

Tore Berdal, konstituert daglig leder i RBK, er av samme oppfatning.

– Molde fortjener hyllest for en veldig, veldig god sesong, men vi vil ikke være med på den ydmykelsen de ser for seg på søndag.

– Dette er en klubbavgjørelse, og det står vi for. Vi har vurdert det Molde har kommet med, og for oss handler det om å ta vare på klubben og våre supportere, sier Berdal til TV 2.

Under Moldes gullfest natt til mandag, gikk Magnus Wolff Eikrem på scenen og sa at Rosenborg burde stå æresvakt:

Tonen var den samme hos klubbdirektør Ole Erik Stavrum da TV 2 snakket med ham tidligere mandag.

– Det er ikke noen regel som sier det, men det pleier å være slik i fotballen. Jeg regner med at Kjetil (Rekdal), som god gammel romsdaling, får guttene sine med på det. Det forventer vi, sa Stavrum.

– Pinlig

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener at ydmykelsen for Rosenborg først og fremst er å være så langt bak Molde, ikke om de eventuelt skulle stått æresvakt.

– Det var vel litt som ventet, med tanke på at supporterne har vært rimelig klare på at de ikke vil stå æresvakt for Molde. Så er det ydmykende nok for en klubb av størrelsen til Rosenborg å være 16 poeng bak, mener Mathisen.

– Å stå æresvakt er ikke i mine øyne ydmykende for Rosenborg. Det hadde vært en fin greie mellom to store rivaler, men dette er nok noe som betyr aller mest for supporterne, poengterer han.

Mathisen stusser noe på måten klubben gikk ut på:

– Kunne man ikke bare sagt at man ikke kom til å stå æresvakt?

– Det er jo pinlig at Rosenborg ikke tåler at Molde-spillerne melder litt, og bruker det som en del av begrunnelsen for at de ikke gjør det, sier TV 2s fotballekspert.