Rosenborg-helten fyrer løs: – Irriterer meg noe jævlig

Rosenborg-HamKam 1-0



– Det er både òg. Vi vinner fullt fortjent, men er nødt til å score flere mål. Det er for dårlig. Det irriterer meg noe jævlig at vi ikke klarer å omsette flere muligheter, sier trønderen til TV 2.

– Hva ligger det på?

– Det er kvalitet, rett og slett, svarer Selnæs.

– Hvor mye har forholdene å si?

– Litt å si. Men flere ganger har vi livsfarlige innlegg hvor vi kan trille ballen i mål.

– Vi er nødt til å gå hjem og trene. Vi scorer ikke nok mål. Det var det samme i Drammen, vi spiller dem av banen, men taper 0-1. Det er for dårlig, tordner Selnæs.

Dårlig var imidlertid ikke langskuddet som sikret seieren:

Får støtte – Nypan med stikk

Men Erlend Dahl Reitan (26) er enig med lagkompisen.

– Det er der skoen trykker. Det var det sist, og det var det i dag. Vi klarer ikke å sette 2- og 3-0, og da blir det litt ekkelt mot slutten uansett, forklarer forsvarsspilleren.

– Vi er nødt til å bli skarpere der. Vi skaper nok til å drepe kampen i både første og andre omgang. Det må vi trene mer på, mener Dahl Reitan.

Sverre Nypan har forståelse for Selnæs' frustrasjon.

– Det var ganske tungt. En ordentlig skitkamp, sier 17-åringen.

– Vi har en ganske stor en hvor jeg skal score. Vi må bli mye mer nøye på siste tredjedel. Det må vi jobbe med, fortsetter Nypan, som også retter et stikk mot motstanderen:

– Vi står opp i duellene og matcher dem på det de er gode på, og egentlig det eneste de er gode på. Så må vi bare bli enda bedre i banespillet.

TØFFE TAK: Her er Sverre Nypan i ferd med å få smake på gresset etter en hard duell. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Dette er sjefens dom

Trener Alfred Johansson erkjenner at det ikke var den beste kampen rent estetisk.

– Vi får kalle det hva det er. Det er ikke en glimrende kamp fra oss med ballen i dag. Overhodet ikke, sier svensken.

– Det må vi gjøre bedre. Samtidig får vi kriget til oss tre poeng på hjemmebane i vanskelige forhold. Når vi runder av sesongen i desember, er det fortsatt tre poeng på kontoen, minner han om.

TILFREDS: Alfred Johansson er i det minste fornøyd med at det ble tre poeng. Rosenborg står med seks poeng etter tre kamper. Foto: Ole Martin Wold / NTB

33-åringen kaller seieren utrolig viktig.

– For vi mener at vi hadde veldig gode muligheter for tre poeng i Drammen, men mislyktes med det. I dag er ikke prestasjonen like bra som i Drammen, men vi tar tre poeng, så på en måte kjennes det som at det jevner seg litt ut. Jeg synes spillergruppen viste karakter som i andre omgang kjemper hjem det her, roser Johansson.