Rørt Nordås avslører Gjert-beskjed

– Bronse i VM, på 1500 meter, det er til å bli rørt av, sier Nordås til NRK.



Mens Jakob Ingebrigtsen var skuffet over seg selv etter sølvet, kom en annen løper fra Rogaland halsende bak.

– Du så hvem som var raskest på oppløpssiden, det var det ingen tvil om. Det var meg, gliser Nordås.



De to rogalendingene har begge vist superform med nye personlige rekorder denne sesongen.

Selv mener Nordås at han hadde formen inne til å ta gullet i VM-finalen.

– Det var det jeg tenkte på oppløpssiden. Inn i helsike, at jeg ikke begynte det kicket litt før, da! Det var så mye å gå med. Jeg ble ikke stiv, sier Nordås til TV 2.

I motsetning til Ingebrigtsen, som gikk relativt hardt ut fra start og ledet før sisterunden, fikk Nordås det tyngre.

Men det viste seg at 24-åringen hadde spart kreftene sine godt.



– I starten var det småluke og jeg halset bak der for meg selv, og da tenkte jeg at det var seigt og jævlig. Så gikk det to runder, og da tenkte jeg at det er tross alt VM-finale, så jeg får begynne å springe litt på, sier Nordås til TV 2.



Etter bragden må løperen fra Voll takke treneren Gjert Ingebrigtsen, far til Jakob.

MEDALJE-GLIS: Narve Gilje Nordås poserer etter VM-bronsen i Budapest. Foto: Beate Oma Dahle

– Gjert sa det til meg: «Du kommer ikke tilbake uten medalje».

– Han sa det?

– Ja, han sa: «Du skal ta medalje. Det er bare til å si det til seg selv nå».

TRENER: Gjert Ingebrigtsen, som tidligere har vært det samme for sønnen Jakob. Foto: Carina Johansen

Veien til VM-finalen har vært preget av oppstyr utenfor banen.



Først fikk ikke trener Gjert Ingebrigtsen akkreditering til mesterskapet for å følge sin elev tettest mulig. Gilje Nordås uttalte at han følte seg motarbeidet av forbundet, noe sportssjef Erlend Slokvik avviste.



Nordås har også beskrevet forholdet med Jakob som «ikke-eksisterende».