Rørt Kaggestad: – Det var veldig sterkt

Johan Kaggestad (80) fikk lørdag besøk av mange som bryr seg om ham. Det ble et sterkt øyeblikk for hovedpersonen selv.

Mange møtte opp da «Johan Kaggestad FanClub» lørdag hadde stelt i stand et fakkeltog for Johan Kaggestad.

Det ble både tårer og smil da toget med fakler kom gående opp mot Modunheimen sykehjem på Åmot, hvor Kaggestad bor.

– Det var veldig sterkt. Det var sterkt på mange måter, sier en tydelig rørt Johan Kaggestad til TV 2.

Johan Kaggestad hadde familien ved sin side og klappet mens det ble spilt musikk for ham.

Den folkekjære mannen har vært en markant personlighet i både norsk sykkelsport og norsk idrett generelt i en mannsalder, men de siste årene har sykdom gjort livet vanskelig for den tidligere treneren, gründeren og TV 2-eksperten.

80-åringen har nyresvikt og må ha dialyse to ganger i uken.



– Det går fremover, sier Johan Kaggestad om egen form.

Det er sønnen Mads Kaggestad enig i.

– Jeg synes fatter'n er i bedre form nå enn for et års tid siden. Det som gjør at han holder seg stabil og at han synes han har fremgang, det tror jeg er først og fremst at han har masse folk rundt seg som bryr seg og stiller opp.

FIKK BESØK: Det var mange som hadde møtt opp for å hylle Johan Kaggestad. Her ved familien og lederen av fanklubben Eva Karlsen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2.

Det var lederen i fanklubben Eva Karlsen som var hjernen bak fakkeltoget.

– Kjære venner, kjære Johan. Vi er så glad for at vi kan samles her i kveld og hedre deg for alt det du har gjort for norsk idrett og folkehelsen, sa fanklubbens leder Eva Karlsen.



RØRENDE: Leder i «Johan Kaggestad Fanclub», Eva Karlsen, står bak fakkeltoget. Foto: Sveinung Kyte / TV 2.

TV 2s sykkelekspert og sønn av Johan Kaggestad, Mads Kaggestad, takket for støtten fra talerstolen.



– Min far er utrolig rørt, han synes dette er helt fantastisk. Han har gledet seg til dette veldig lenge, dette betyr enormt mye for pappa. Alle som har kjente på sykehjem vet hvor mye det betyr å ha ting å se frem til. Pappa er heldig som har en så fantastisk gjeng i ryggen som dere. Han har venner og familie, men støtten han får fra alle rundt, det er helt enormt, sa Mads Kaggestad.

– Selv om min far ikke sier så mye lenger, så får han med seg alt. Han setter utrolig pris på all den oppmerksomheten han får, og ikke minst all den heder og æren han får for arbeidet han har gjort.

FAKKELTOG: Mange stilte opp for Johan Kaggestad lørdag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2.

Flere reagerte kraftig da Kaggestad ikke fikk utdelt hedersprisen under årets idrettsgalla.

– Umusikalsk og uforståelig at Kaggestad ble forbigått igjen. Ikke til forkleinelse for Cato Zahl Pedersen, men han kunne fått prisen et annet år, mente blant annet VGs kommentator Leif Welhaven.



I 2012 ble Kaggestad gjort til ridder av den franske Ordenen for kunst og litteratur – for å ha fremmet fransk kultur i Norge, særlig gjennom dekningen av Tour de France.