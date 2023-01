Ropstad reagerer kraftig: – Helt forferdelig

Torsdag fortalte TV 2 om hvordan flere av landets største idrettsforeninger merker en betydelig økning i medlemmer som ikke lenger klarer å betale kontingenter og avgifter for barna sine.

I Sagene IF i Oslo fortalte inkluderingsansvarlig Maren Synnevåg at én av fire ikke evner å betale kontingenten, og fulgte opp med med en historie som har brent seg fast i henne.

– En gutt, som spilte fotball, kom slepende på en stor svar plastsekk med treningsavgiften i form av tomflasker, fortalte hun.

– Vi kan ikke ha det slik i Norge

Historien går sterkt inn på finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det gjør sterkt inntrykk når jeg ser for meg denne guttungen som kommer med tomflasker for å få spille fotball. Dette viser at vi må gjøre noe. Vi kan ikke ha det slik i Norge, forteller han til TV 2 - tydelig engasjert.

Oslo Idrettskrets har allerede hevet stemmen. 19 000 barn i lavinntekt i deres idrettskrets gjør at de nå krever 100 millioner kroner av regjeringen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har fått med seg historien om gutten med panteflaskene, og sier Oslo Kommune kjenner på «et veldig stort ansvar» og «er nødt til å stille opp».

– Det er mange rørende historier. Det gjør sterkt inntrykk, og jeg tror de av oss som ikke sliter på den måten mange nå gjør, har vanskelig for å forestille oss hvor lite penger en del har. Historien om gutten med panteflaskene er dessverre ikke enestående, sier Johansen.

– Frykter utenforskap

Øst og vest. Sør og nord.

Regningen fra idrettslaget har havnet lenger og lenger ned i bunken av regningene.

Ropstad mener det haster å få på plass tiltak.

– Jeg frykter et stort utenforskap, sier han.

– Vi må ha på plass en redningspakke for idretten og frivilligheten nå. Det er så mange som i disse dager faller utenfor, og som velger å ikke starte opp igjen for de ikke har råd. Her må regjeringen på banen, og KrF kommer til å fremme forslag for at det skal skje, fortsetter Ropstad.

Han lanserer følgende redningspakke:

– Ekstra midler til idretten. Kall det gjerne en livbøye for å holde idretten flytende.

– Økt strømstøtte til idretten. 100 prosent kompensasjon over 50 øre i hele 2023.

– Gjeninnføre Fritidskortet for alle barn fra 6-18 år høsten 2023.

Fritidskortet

37-åringen var barne- og familieminister mellom 2019 og 2021 i Erna Solbergs regjering.

Siste punkt i redningspakken, Fritidskortet, var én av seirene partiet fikk for å gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Prinsippet var enkelt: 2000 kroner til alle barn og unge mellom 6-18 år, som kun kunne brukes til å betale for fritidsaktiviteter.

Da Støre-regjeringen kom til makta, valgte de å avvikle prøveprosjektet; tre år etter at det ble lansert, og før det hadde blitt sluttevaluert.

Isteden har den nye regjeringen gått for en ny ordning. Mer om det lenger nede i saken.

– Jeg er svært skuffet over at regjeringen kuttet Fritidskortet, sier Ropstad.

Han mener ordningen fjernet unødig byråkrati rundt et skambelagt tema.

– Veldig mange barn vil ikke oppsøke fotball, håndball eller aktiviteten de ønsker når de vet at foreldrene har dårlig råd. Det å komme med en fattigkasse, der man oppfordrer foreldre eller barn til å tigge om penger fra NAV eller idrettsklubben for å få hjelp..

Ropstad tar en pause før han fullfører setningen:

– Vi vet det er veldig mange som aldri vil gjøre det.

Barne- og familieminsteren: – Historisk høy satsning

Dagens barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) kaller situasjonen «kjempealvorlig», men kritikken «urettferdig».

– Vi har hatt en historisk høy satsning på unge og tilskudd fra staten til frivillige organsisasjoner i idretten og kommuner, sier Toppe.

Hun peker på flere områder:

– Ordningen med tilskudd til inkludering av barn og unge ble økt med nærmere 100 millioner i statsbudsjettet for 2023. Det kommer i tillegg til økningen på 85 millioner kroner fra 2022. Hele tilskuddsordningen er på langt over 600 millioner kroner, opplyser hun.

– I tillegg kommer store ordninger som full momskompensasjon, støtte til idrettsanlegg, etablering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, forsetter Toppe.

Fritidskortet: – Traff ikke de som trengte det mest

Når det gjelder Fritidskortet, mener hun ordningen ikke traff dem som trengte det mest.

– Det er det vi har fått tilbakemeldinger om. Vi mener idéen bak er god, men at det var lurt å fjerne den. Den traff de som var aktive fra før, og ofte dem med bemidlede foreldre. Vi mener vi heller skal lage ordninger for de som faktisk ikke klarer å betale, og da vil vi prioritere disse pengene annerledes.

Hun mener det mest målrettede tiltaket mot foreldre som sliter med å betale kontingenter, er regjeringens nye ordning Fritidskasser.

– Det skal være en pott idrettslagene vet om, og kan søke på for å få dekket ubetalte kontingenter, forklarer hun.

Det er opp til kommunene om de ønsker å prioritere det.

– Men hvis dette ikke er nok? spør TV 2s reporter.

– Det er nok litt tidlig å si, for det er et budsjett for et helt år. Vi teller tidlig januar, så må vi la det gå litt tid for å se hvordan disse tilskuddsordningene virker, så får vi se på om vi trenger justeringer. Men dette er et prioritert felt for regjeringen, forsikrer statsråden.