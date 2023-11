Roper varsku etter stenging: – Krise

– Nå kommer det en liten rant. Jeg bare advarer.

Slik innleder skiskytterstjerna Ingrid Landmark Tandrevold sekvensen hvor hun oppgitt forklarer sitt syn på saken i egen vlog på YouTube.

– Jeg er ikke politiker, men personlig mener jeg det ganske mye som politiet i Oslo burde bruke ressursene sine på istedenfor å prøve å stenge skytebaner, de tre vi har. Jeg mener det er ganske mange større utfordringer i Oslo, enn sikkerheten på de skytebanene vi har.

PROFIL: Ingrid Landmark Tandrevold er Norges største skiskytterprofil på damesiden. Foto: Michael Allen / TV 2

Episoden ble sluppet mandag denne uken. Tandrevold opplyser at videoen ble spilt inn for to uker siden.

Til TV 2 utdyper hun.

– Det viktigste synspunktet fra meg er at det er veldig synd at skytebanen er stengt for alle de yngre utøverne som driver med, eller har gledet seg til å begynne på skiskyting nå i høst og som ikke har muligheten.



Klubbleder: – Virker vanskelig å forstå

Torsdag 19. oktober kom politiet på en ikke-varslet kontroll av Holmenkollen skiskytterbane.

Skytebanen i nasjonalanlegget ble stengt på dagen. Det er den fortsatt.

Idrettslaget Try er én av flere klubber som er berørt.

Skiskytterleder Knut Georg Barth forteller at det har gått hardt ut over klubbens medlemmer.

– Vi har rundt 60 medlemmer som trener i Holmenkollen ukentlig. Nå har vi ikke lenger muligheten til å gi dem et tilbud der. Det er verst for dem i alderstrinnet ti til 16 år. De har det vanskeligst og er avhengig av foreldre med tanke på logistikken.

ILLUSTRASJONSFOTO: Barn, ungdom og voksne trener både langrenn og skiskyting på Holmenkollen nasjonalanlegg I Oslo, men tribunene er tomme og dekket av snø. Foto: Lise Åserud

– Vi ser at med en gang man setter ungene i en bil for å kjøre en halvtime til trening, så halveres deltakerantallet



Barth forteller at de har benyttet seg av anlegget til Fossum, Tandrevolds barndomsklubb. Neste uke vil de benytte seg av Lillomarka arena.

– Det er klart at det sliter på oss. At banen er nå stengt i over en måned, virker vanskelig å forstå.

Han frykter for konsekvensene.

– Som ansvarlig for skiskytterdelen i Try, er jeg bekymret for effekten det har på rekrutteringen, og om vi klarer å holde på de utøverne vi har. Det synes jeg er leit.



Ole Einar Bjørndalen har årevis av erfaringer fra anlegget, og figurerer som TV 2s skiskytingsekspert.



KJENT I LØYPENE: Ingrid Landmark Tandrevold er berørt, som flere unge håpefulle, av at skytebanen i Kollen er stengt. Foto: Fredrik Hagen

– Det er krise for vanvittige mange skiskytter som trener i Holmenkollen daglig. Får håpe de som eier anlegget, gjør justeringer og at det er snart oppe og går, sier Ole Einar Bjørndalen og fortsetter:

– Jeg tror dette er en stor belastning på rekrutteringen i Norge. De beste, som Tarjei og Ingrid, og andre som er profesjonelle, har ressurser til å trene andre plasser. Men andre har kanskje ikke så mange muligheter. Dette er veldig krevende for rekrutteringen i Oslo, slår han fast.

BETENKT: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Marte Christensen / TV2

Politiet peker på brudd

I kontrollrapporten fra politiet, som TV 2 har fått innsyn i, pekes det på tre punkter.

Sikring av farlig område

Brudd på skytebaneinstruksen

«Undertegnede kunne observere at rødt flagg var heist ved standplass, samt at rødt varsellys blinket. Det var ikke plassert ut skilt med «skyting pågår» ved standplass. Vi ble stående og observere aktiviteten før gi gikk bort til standplass», heter det i rapporten. Politiet henviser at dette er brudd på skytebaneinstruksen pkt. 5 Avvik fra godkjennelser

Skytebaneinstruksen pkt. 5 Før skyting kan påbegynnes skal varselflagg heises og varsellampe skrus på. Sperrebukker med skilt «Skyting pågår» skal settes opp i hver ende av standplass og løypa/vei opp bak skiveanlegget til servicebygget skal sperres for gående.

Funn av kulehull

Under kontrollen ble det også tatt kontroll på et våpen uten eier og observert personer på oversiden av standplass mens det pågikk skyting.



«På bakgrunn av det som ble observert, besluttet vi å gi et pålegg om bruksforbud med umiddelbar virkning av skiskytterbanen ved Holmenkollen nasjonalanlegg.»

I rapporten nevnes også et besøk i Skiforeningens lokaler – som ligger bortenfor hoppbakkene.

«De hadde opplevd en episode hvor det hadde blitt skutt inn i et vindu på Servicebygget. Dette hadde resultert i at Skiforeningen måtte ha satt inn skuddhemmende vinduer for å opprettholde sikkerheten til de ansatte som jobbet der.»

SKUDDHULL: Under politiets kontroll i skyteanlegget i Holmenkollen, ble de av skiforeningen gjort oppmerksom på at det ved ett tilfelle hadde gått av et skudd som hadde knust vinduet i Servicebygget som driftes av Skiforeningen. Pilen viser hvor standplassen ligger i forhold. Foto: Politiet

Dagbladet, som også har omtalt rapporten, har vært i kontakt med generalsekretær i Skiforeningen, Håvard S. Abrahamsen. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor avisen.

Eier svarer – og har klaget

Oslobygg står som eier av anlegget. De sendte 21. november inn en klage på vedtaket om midlertidig bruksforbud.

Oslobygg mener bruksforbudet av skytebanen og kravene for å få den åpnet igjen er «uforholdsmessig».

– Vi ønsker med dette ikke å forsvare mulige brudd på våpenloven, skytebaneinstruksen eller for den saks skyld, det omtalte vådeskuddet som traff et vindu i servicebygget tilbake til 2018.

– Imidlertid – vi mener det er vesentlig å få med seg at når det gjelder sikkerheten i anlegget generelt, så har vi brukt landets fremste ekspert til å beregne og vurdere skiskytebanen, Dag Rieber.

HAR KLAGET: Seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen i Oslobygg, Haakon Berg Jensen, formidler at vedtaket er påklaget. Foto: Oslo Kommune

I klagen påpeker man også at det har blitt arrangert store skiskytterrenn i anlegget lenge.

«Videre har det blitt arrangert både World Cup og VM i skiskyting i Holmenkollen siden 2010. Dette er store arrangement som krever godkjenning fra politiet å gjennomføre. Politiet har gitt en slik godkjenning hvert år, og er selv til stede under arrangementene. Så vidt Oslobygg vet, har politiet aldri uttrykt bekymring for sikkerheten knyttet til skytebanen eller gjennomføringen av skiskytterarrangement», heter det blant annet i klagen som TV 2 har sett.

NASJONALANLEGG: Her trener skilandslaget i vakkert vær. Arkivfoto. Foto: Jonas Been Henriksen

Både politiet og Oslobygg opplyser at førstnevnte har åpnet opp for at man kan søke dispensasjon for en avgrenset periode for særlige formål, herunder renn og arrangementer.

TV 2 har sendt flere spørsmål til politiet.

– Det ble gjort en helhetsvurdering under og etter kontrollen om at det ikke var trygt å bruke banen som den er, og derfor er det nedlagt midlertidig bruksforbud. Det er gitt pålegg om å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen ved bruk av banen. Dette dreier seg om sikring av omgivelsene, sier Marius Gaarder.

Han er seksjonsleder ved seksjon for forvaltningskontroll i Oslo politidistrikt.

– Eier av banen er nå pålagt av politiet å gjøre utbedringer for å redusere risikoen ved bruk av anlegget. Eier er også informert om mulighetene for å søke dispensasjon for renn og andre arrangementer. Det er vår vurdering at banen ikke kan åpnes for vanlig bruk før disse utbedringene er gjort.

– Har dere tatt hensyn til alle som blir berørt av dette?

– Vedtaket om midlertidig bruksforbud er fattet av hensyn til sikkerheten for de som ferdes og oppholder seg ved anlegget.