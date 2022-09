Roper varsko om strømkrisen i idretten: – Særs alvorlig

BEKYMRET: Idrettspresident Berit Kjøll frykter at ishallen til Furuset IF og andre idrettsanlegg må stenge som følge av høye strømpriser Foto: Sverre Saabye/TV 2.

Isen i Furuset Forum har ikke smeltet ennå, men om dagens høye strømpriser vedvarer, er det bare et spørsmål om tid.

I fjor betalte Furuset IF i Oslo 1,8 millioner kroner for strømmen i hallen, i år vil de med dagens priser måtte betale 4,5 millioner.

Onsdag fikk idrettslaget besøk av idrettspresident Berit Kjøll og stortingspolitiker Olaug Bollestad (KrF), som mener situasjonen er kritisk for norsk idrett.

– Det er en særs alvorlig situasjon. Strømkrisen struper idretten, sier Kjøll.

Mange sliter

TV 2 har de siste ukene vist flere eksempler på hvordan de høye strømprisene rammer idretten.

Nærbø IL i Rogaland har allerede stengt ishallen. I Bergen har Fana IL gått hardt ut mot dagens strømstøtteordning, mens Åsane Arena har måttet få milliardærhjelp for å få betalt strømregningene.

KAN BLI STENGT: Ishallen til Furuset IF er dyr i drift. De høye strømprisene kan føre til at den må stenge. Foto: Sverre Saabye

Situasjonen er alvorlig også for idrettslag som eier sine egne anlegg andre steder i landet. Furuset frykter nå at de må stenge ned.

– For oss hjelper det ikke å redusere aktivitet. For oss som driver ishall koster det like mye om folk går på isen eller ikke. Vårt eneste alternativ er å stenge, sier Vidar H. Noreng, daglig leder i Furuset IF.

Klubbens kostnader har eskalert.

– Med de prisene vi forventer frem mot nyttår, så må vi øke kostnadene våre med 2,5 millioner kroner fra det vi har budsjettert med, sier han.

Hastemøte mandag

Sånn kan det ikke være, mener Kjøll.

– Det er snakk om enorme beløp som en klubb med 2000 medlemmer ikke klarer å bære. Det knekker hele idrettslaget. Dette ser vi eksempler på nå rundt om i nesten hele Idretts-Norge. Dette er alvorlig. Vi må få hjelp. Dette haster, sier Kjøll, og fortsetter:

– Vi har klart oss gjennom pandemien med solide ordninger, men vi er skjøre. Dette vil være låsen og kroken på døren for svært, svært mange idrettsanlegg i Norge om vi ikke får på plass en bedre ordning nå. Det er alvorlig.

Mandag 19. september skal Stortinget ha et hastemøte, der den nasjonale strømkrisen skal være tema.

Kjøll forventer at politikerne får på plass en støtteordning som fungerer bedre enn den som finnes i dag.

– Minstekravet må være at vi får 90 prosents kompensasjon på alt over 50 øre/kWt. Det haster, og det må skje nå, sier idrettspresidenten.

Mangelfull ordning

Et annet problem med dagens ordning er at kompensasjonen først blir utbetalt mange måneder etter at strømregningen for samme periode har forfalt.

I MØTE: Olaug Bollestad (til v.) og Berit Kjøll ( i midten) møtte onsdag Furuset IF som sliter med å betale strømregningene. Foto: Sverre Saabye

For et idrettslag som Furuset IF går det utover likviditeten.

– Dette er en så stor utfordring for så mange idrettslag at jeg tror politikerne vil finne en løsning. Hvis ikke vil det bli en sak som vil bli husket lenge, sier Noreng.

Partileder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, mener at regjeringen ikke kan lukke øynene og overse problemet.

– De må på banen og se hva som skjer. Vi river ned en samfunnsstruktur. Barn og unge var lidende under pandemien, nå kommer dette i tillegg, sier hun, og legger til:

– Vi kan ikke legge regningen over på foreldrene, som allerede betaler for høy strøm, høy rente og høye matpriser. Det som kan skje er at barna slutter å gå på idrett, og kan miste den voksenpersonen som betyr mest i livene deres.