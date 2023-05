Se Norway Chess på TV 2 Play fra 29. mai.



– Det anbefales ikke. Jeg husker fortsatt hvor grønnjævlig jeg følte meg under det partiet, men det ble noen morsomme historier, sier Magnus Carlsen.



Det er i podkasten «Sjakksnakk» at Carlsen åpenhjertig deler om da han sammen med flere sjakkprofiler dro på byen i London.

Det skjedde under storturneringen London Chess Classic, tilbake i 2012.

– Det er første og eneste gang hvor jeg har spilt langsjakk og vært ordentlig fyllesyk. Jeg fikk jo ikke sove jeg heller, sier Carlsen.

Podkastvert Odin Blikra Vea forteller at planen egentlig var en rolig kveld med bowling i anledning Carlsens bursdag, men at det etter hvert ble flere enheter av drinken «Vodka Redbull».

– Jeg kjente meg så trøtt og dårlig at på et tidspunkt hadde jeg lyst til å gi opp. Jeg ble utspilt, sier Carlsen om hvordan han følte seg i partiet mot Luke McShane dagen etter.



Vea forteller at han ikke fikk sove og ble urolig for at det ville få følger for partiet.

– Jeg sitter der og svetter og tenkte «nå taper Magnus og blir ikke verdensmester og jeg får skylden for alt dette her». Man blir litt småparanoid, men det gikk jo bra, forteller Vea.

For det endte likevel godt for Carlsen, som seiret over McShane etter seks timer. Til slutt endte han opp med å vinne hele turneringen.

– Jeg sov 14 timer natten etter og hadde min beste turnering noensinne. Og jeg slo (Garry) Kasparovs ratingrekord i løpet av turneringen, mimrer den tidligere verdensmesteren.