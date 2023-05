Røper nøkkelen til å stoppe Bodø/Glimt

Siden våren 2019 er det kun Molde som har slått Bodø/Glimt på Aspmyra i Eliteserien.

Men på lørdag var Brann bare en overtidsscoring, signert Amahl Pellegrino, unna å gjøre det helt store mot Bodø/Glimt.

– Det var en mental prøvelse å være så tøffe i trynet, og prøve å presse høyt og se om vi kunne stå på deres halvdel og spille, sier Sivert Heltne Nilsen i podkasten «Spiss Vinkel» .

– Nøkkelen vår var å være tydelig på at vi ville ut og styre kampen. Det endrer seg ikke uansett motstander, selv om det var litt spesielt å komme til Aspmyra hvor Bodø/Glimt har vært utrolig sterke over mange år, fortsetter Brann-kapteinen.



Glimt valset over motstanderne de første tre eliteserierundene, og Zlatko Tripic delte nærmest ut gullet til bodøværingene.

Men siden har de røket ut av cupen mot Lillestrøm, og heller ikke mot Brann dominerte Glimt som man har blitt vant til under Kjetil Knudsens ledelse.

Se høydepunkter fra oppgjøret på Aspmyra:

Skal man tro Brann-kapteinen, er årets Glimt-lag ikke like kompromissløse som tidligere.

– Jeg synes kanskje at Glimt hadde større intensitet i spillet sitt da de slo gjennom for et par år siden. De venter til ballen er i gunstige pressituasjoner, før de begynner å presse, i stedet for å presse konstant, sier Heltne Nilsen.

De fleste lag har valgt å ligge lavt mot Glimt-maskineriet, men Heltne Nilsen har ikke tro på at det er måten å slå dem på.

Han mener nøkkelen er å tørre å holde på ballen på deres banehalvdel, fordi de har blitt så gode på å spille mot etablert forsvar.

– Før var de et kontringslag. Alle var redde for kontringene deres. Nå bør du heller være redd for det etablerte spillet, fordi det koster vanvittig mye å få ballen igjen når du mister den.



Roser Bodø-fansen

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah bet seg merke i hvor ivrige Brann-spillerne var etter å sette i gang spillet kjapt, selv etter de tok ledelsen.

– Jeg skjelte ut ballgutten to ganger. Jeg tror Kjetil Knudsen, fjerdedommeren og Svein Oddvar Moen fikk høre det også. Jeg var rasende, fordi han ikke ville gi meg ballen fort nok, sier Brann-kapteinen.

Publikumet og trøkket på Aspmyra imponerte Heltne Nilsen.

Han beskriver Bodø som en «fotballby».

– Jeg fikk så mye dritt før, under og etter kampen. Det var skikkelig trøkk på stadion.

– Det var utrolig artig. jeg synes supporterne gjorde en skikkelig jobb med å pushe dem, det var ikke pipekonsert selv da de lå under 2-0, roser han.