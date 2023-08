Røper melding fra superstjerne

– Litt flaks, men jeg klager ikke, sier 20-åringen fra Moelv til TV 2 med et smil.

Ingvaldsen ble finaleklar tirsdag kveld etter stort drama.

Video med tillatelse fra NRK:

Han klokket inn på 44.70 i sitt heat. Det ga ham en tredjeplass. Da var han avhengig av at ingen utenfor topp to slo tiden hans i det tredje og siste heatet.

Først gikk Bayapo Ndori. Så, på vei inn på oppløpet, gikk en av de store favorittene, Steven Gardiner, også på trynet.

Da var tiden til Ingvaldsen aldri i fare.

Torsdag kveld skal han derfor løpe VM-finale.

– Hvis noen hadde sagt det til meg før sesongen, hadde jeg flirt. Det er litt vanskelig å beskrive. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Ingvaldsen.

– Jeg har alltid sagt til meg at jeg vil bli best. Å nå VM-finalen, det er ikke så mye som er større enn det. Jeg hadde som mål bare å gjøre mitt beste, og kanskje en semifinale, forteller han.

– Hva i huleste?

Nå skal han løpe finale mot menn fra land med sterkere sprinttradisjoner enn Norge.

– Hvis du ser de landene på finalelisten, er det ikke mange av dem som er fra Moelv, ler han.

Finaleheatet Antonio Watson (Jamaica) Matthew Hudson-Smith (Storbritannia) Vernon Norwood (USA) Quincy Hall (USA) Kirani James (Grenada) Wayde van Niekerk (Sør-Afrika) Håvard Bentdal Ingvaldsen (Norge) Sean Bailey (Jamaica)

– Hva sier de gutta?

– Jeg tror de er litt i sjokk. De lurer nok på hva i huleste jeg gjør i en VM-finale, når de ser typen jeg er og sånn, sier Ingvaldsen med et smil.

– Hva snakker dere om?

– At jeg er så ung, er fra Norge og ser at det går an, selv om du er fra et lite land.

På vei til treningsbanen utenfor arenaen forteller han hva verdensrekordholder Wayde van Niekerk (31) sa til ham da de møttes på venterommet.

– At han syntes det var kult, at vi «nordmenn er gale», sa han. Det var kult å høre, sier Ingvaldsen med et smil.

STJERNEKONKURRENT: Wayde van Niekerk er tidenes 400 meter-løper. Sørafrikaneren sikter nok til at Karsten Warholm har verdensrekord med hekker når han sier at «nordmenn er gale». Foto: Petr David Josek

Ikke en barnestjerne

Sprintsensasjonen trenes av mamma Mari Ann Bentdal. Hun smiler fra øre til øre etter sønnens bragd.

– Det er ikke så mange som kan forstå det. Han har hatt en voldsom utvikling. Men han har trent godt gjennom flere år, det er ikke bare det han gjør det siste året, påpeker hun overfor TV 2.

Bentdal forteller at sønnen ikke var en typisk barnestjerne.

– Han har vært tålmodig, har syntes det har vært morsomt å trene og har tatt de små stegene, forklarer hun.

Ingvaldsen vil ikke håpe på for mye før torsdagens finale.

– Det er bare til å møte opp og gjøre så godt jeg kan, så får vi se hva som skjer, sier han.

Ingvaldsen har fått gjennombruddet denne sesongen.

NERVEPIRRENDE: Håvard Bentdal Ingvaldsen var avhengig av tid for å gå videre til finalen. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Han satte først norsk rekord under Bislett Games, før han knuste den i forsøket i VM med 44.39. Det var bare seks hundredeler bak den gamle europarekorden til Thomas Schönlebe.

Den ble overgått i Ingvaldsens semifinaleheat tirsdag, da Matthew Hudson-Smith løp på 44.26.