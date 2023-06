Røper Gjert-oppdagelse: – Vår lille hemmelighet

– Tror du Gjert også gråt?

– Selvfølgelig. Under 3.30 … jeg sa det til ham i bilen: «Tenk om jeg blir den andre nordmannen gjennom historien som springer under 3.30 én gang i fremtiden». Og så gjør jeg det dagen etterpå, svarer Sandnes-løperen til TV 2.



Før sesongstart hadde ikke Nordås engang løpt en 1500 meter under 3.36.

Før Bislett Games var persen 3.32,39.

Nå er den 3.29,47.

Gilje Nordås er helt satt ut.

– Jeg er ikke et steinansikt, men jeg prøver å holde inne de følelsene jeg har i meg. Det rant over meg. Det er surrealistisk. Du presterer over alle evner. Jeg hadde aldri forventet det. Hadde jeg løpt 31, hadde jeg vært fra meg av lykke. Men 29?!



Han fortsetter:

– Det er tre sekund. På dette nivået! Jeg lurer på hva resten av verden tenker. Jeg har perset med sju sekunder i år. Hva i helsike?



SATT UT: Narve Gilje Nordås felte tårer etter bragden under Bislett Games. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Hyller Gjert

– Hva betyr dette for deg og Gjert?

– Det betyr alt. Det viser at det vi holder på med er verdensklasse. Ingenting kan måle seg med opplegget vi har funnet i sommer. Det er det beste opplegget. Det er vår lille hemmelighet, svarer Gilje Nordås.



I forkant av stevnet fleipet Jakob Ingebrigtsen med at Gjert-eleven nå «vel er adoptert Ingebrigtsen» i et intervju med TV 2.

NYTT TEAM: Her er Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås under Trond Mohn Games i Bergen tidligere i juni. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Gilje Nordås legger ikke skjul på at Ingebrigtsen-brødrenes far har vært viktig for fremgangen.

– Gjert betyr mye for meg. Skal ikke si at han er som en far, men han har hatt en viktig rolle, spesielt de siste året, slår han fast.



Jakob trekker frem broren

Jakob Ingebrigtsen (22) vant 1500-meteren og forbedret sin egen europarekord på Bislett.

Han trekker fem storebror Henrik Ingebrigtsen som en viktig faktor også for Gilje Nordås' suksess.

STOREBROREN: Henrik Ingebrigtsen (32) er den eldste av løperbrødrene og banet vei for Filip og Jakob. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Enda et produkt av den treningen som Henrik har startet. Og man viser jo at det Henrik har gjort i forkant av alle gode prestasjoner, som er et produkt av dobbel terskel, skal man ikke glemme. At han har banet vei og gjort det mulig for alle andre å gjøre det bra, sier Jakob til TV 2.

Henrik har ofte blitt omtalt som en forsøkskanin i Team Ingebrigtsen.

– Det er nesten sånn at jeg gir Henrik æren for alt.

– Blir det litt dårlig stemning i familien, når Narve bryter Ingebrigtsen-rekken?

– Med nye sko – herregud – de springer jo av seg selv, fleiper Jakob og gliser.

SUPERTID: Jakob Ingebrigtsen var mannen alle ville ha en bit av etter å ha løpt 3.27,95, som er en forbedring av hans egen europarekord. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Helfrekk melding

Tiden gjør at Gilje Nordås er raskere enn både Filip (3.30,01) og Henrik Ingebrigtsen (3.31,46) på distansen.

– Hva betyr det?

– Jakob som er neste ...

– Du tar han også?

– På 1500 meter på sikt, men ikke på 5000 og oppover. Der har han meg. Det er bare halvannet sekund, i fjor var det åtte. Jeg nærmer meg med stormskritt. Han perset så vidt i dag. Det var med tre tideler, jeg perset med tre sekunder, svarer Gilje Nordås.

– Er det realistisk? Tenker du på det?

– Ja, det er det. Jeg hadde mer å gå på. Jeg håper ikke dette er «once in a lifetime».



KRUTTSTERKT FELT: Hele åtte løpere kom seg under 3.30. Narve Gilje Nordås kunne knapt tro det da han så tiden. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Hadde fanken lyst til å slutte

Tiden ga ham en åttendeplass i det som var et kruttsterkt felt på Bislett. Opp til pallen var det i underkant av et halvt sekund.

Den enorme forbedringen gir ham store håp for VM.

– Jeg tenker medalje. Jeg skal i alle fall prøve. Det er ikke mye om å gjøre før du er på bronseplass. Man må gjøre mye rett fremover. Man må ikke ta av og miste hodet. Vi må holde oss på 1500 og ikke begynne med 5000 og det tullet der, slår Gilje Nordås fast.



Kontrasten kunne knapt vært større fra EM i München i fjor, som ble mislykket for Sandnes-gutten.

– Det er ni måneder siden. Jeg var ikke så nær å legge opp, men jeg var fanken lyst til å slutte å reise rundt på Diamond League. Jeg var så piss lei det. Jeg ville gi meg med banesatsingen. Jeg fikk noen uker sesongpause. Så bestemte vi at vi skal gi det to sesonger til. Jeg skal bygge meg opp fra bunn, og det har jeg gjort nå, slår han fast.