Røper avhengighet: – Har det alltid i lommen

Foran denne sesongen var det ikke mange som hadde hørt om Marit Ishol Skogan. Men forrige helg klinket verdenscupdebutanten til med tredjeplass på jaktstarten i Lenzerheide.

– Jeg ble kjempeoverrasket! En ting er å få muligheten til å gå verdenscup, men at det skulle ende med tredjeplass... Når jeg tenker på det nå, så er det nesten sånn: Har det virkelig skjedd? sier Ishol Skogan med stjerner i øynene til TV 2.

Men der konkurrentene nå har reist på treningsleir i høyden eller restituerer med juleferie, tilbringer 25-åringen førjulstiden på ekstrajobben XXL.

JUBLENDE GLAD: Marit Ishol Skogan overrasket alle med tredjeplass på jaktstarten i Lenzerheide. Foto: Gian Ehrenzeller

– For meg er det her avkobling. Jeg tenkte på det da jeg var ute på reise nå, går det skeis her så har jeg noe å komme tilbake til. Jeg er ikke i skiskyting-bobla hele tiden, det finnes et liv utenom.

– Også er det fint å komme tilbake til kollegaene og bare være med «vanlige» og «normale» folk, ler hun.

Håver inn

Spørsmålet er hvor mye lenger Steinkjer-jenta kommer til å trenge ekstrajobben på sportsbutikken. Hittil denne sesongen har debutanten tjent rundt 270 000 kroner i verdenscupen.

– Det er helt vilt, det er mer enn jeg har tjent noen gang egentlig. Det er ikke slik at jeg akkurat her og nå trenger lønna her, men det er en fin greie å gjøre utenom skiskyting, sier Skogan.

I fjor fikk hun ikke engang gå IBU-cup (nest øverste nivå). Denne sesongen har den blide trønderen innkassert en pallplass, tre topp ti-plasseringer og en stafettseier på de første tre rundene i verdenscupen.

Og suksessen kan ha kommet i grevens tid.

– Hadde det ikke skjedd noe mer det året her så vet jeg ikke hvor mange år det hadde gått før jeg hadde gitt meg. Det har hjulpet meg masse i motivasjonen, og det har gått opp et lite lys for meg at nå kan det skje noe stort her.

Røper avhengighet

Selv om det meste har gått på skinner i sporet og på standplass denne sesongen, har trønderen slitt med en annen, og litt spesiell, utfordring.

– Greia er at jeg er altfor glad i sjokolade. En periode var jeg faktisk avhengig av sjokolade, jeg fikk vondt i hodet hvis jeg ikke spiste sjokolade, forteller Skogan.

– Men jeg kom meg ut av det, nå har jeg vært på avvenning, forteller hun stolt.

AVHENGIG: Trønderen går alltid rundt med sjokolade i bukselomma. Foto: Harald Christian Eiken

Samboeren Petter Austberg Bjørn er imidlertid ikke helt enig.

– Hvis hun sier at hun har slutta med det, så lyver hun. Det har hun ikke gjort, røper Austberg Bjørn, til stor latter fra kjæresten.

Sjokolade-elskeren har riktignok en forklaring på «tilbakefallet»:

– Jeg fikk sjokoladekalender av mamma og pappa i desember, så nå er jeg tilbake til at jeg må ha sjokolade hver dag. Jeg har til og med alltid sjokolade i lomma, sier Skogan og trekker to Kinder-sjokolader opp av bukselomma.