Rikke fikk sjokktelefon: – Slutt med en gang

Hun hadde nettopp spilt VM og signert for ny klubb. Så fant legene noe urovekkende.

Den danske fotballprofilen Rikke Sevecke (27) tok de fleste på sengen da hun la opp i vinter.

Kun et halvt år tidligere hadde hun signert for den amerikanske klubben Portland og spilt VM i Australia og New Zealand.

Til flere medier og gjennom Den internasjonale spillerforeningen (Fifpro) forteller toppidrettsutøveren mer om hva som skjedde.

Tidligere på sommeren, før VM, var hun på vei til en italiensk klubb. Her ble hun bedt om å ta en EKG-test, som blant annet undersøker hjerterytme, under stress – altså mens hun trente.

Dette hadde hun kun gjort én gang tidligere, i 2019. Da var alt fint. Ellers hadde hun tatt EKG-testene mens hun holdt seg i ro.

I Italia oppdaget de at hun hadde ekstra hjerteslag.

– Italienerne er kjent for å være strenge, så jeg tenkte bare at det var typisk dem å være litt ekstra forsiktige, sier Sevecke til dansk TV 2.

GRØNT LYS: Rikke Sevecke trodde først at det ikke var noe galt, og fikk klarsignal til både å spille i VM og signere for en ny klubb i sommer. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

27-åringen ble sjekket hjemme i Danmark, men fikk beskjed om at det så fint ut og at hun kunne spille VM.

Senere signerte hun for Portland.

BBC skriver at hun var alene i leiligheten sin i Oregon da hun fikk sjokktelefonen.

– Jeg dro tilbake etter VM, og de fortalte meg at jeg kunne spille og at jeg ikke trengte å være bekymret. Men da jeg kom tilbake og de sjekket meg en gang til, så det litt verre ut enn tidligere.

– De ville gjøre flere tester. Men i mellomtiden kunne jeg spille, så jeg signerte for Portland. De ringte mens jeg var der og gjorde meg klar for trening og ba meg slutte med en gang, forteller fotballspilleren til BBC.

I oktober fikk hun avdekket ARVC.

Ifølge Helsenorge.no er det en arvelig hjertemuskelsykdom som fører til at muskulaturen spesielt i høyre hjertehalvdel blir svekket.

Dette kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og i verste fall hjertestans, og er en kjent årsak til hjertestans hos unge – og spesielt idrettsutøvere, skriver nettstedet.

Nå vil Sevecke hjelpe andre. Hun er blitt ambassadør for Den danske hjerteforeningen, og har tatt en rolle hos Den internasjonale spillerforeningen (Fifpro).

«Jeg er ikke en ekspert. Jeg er ikke en lege. Jeg vet bare hva som skjedde i min situasjon. Og jeg vet at hvis jeg ikke hadde tatt den testen, hadde jeg ikke visst om at jeg hadde ARVC.»

«Jeg vil bruke min historie til å øke bevisstheten og presse på for endring. Vi burde ikke ta sjanser med spilleres helse og sikkerhet på jobb. Derfor mener jeg at stress-EKG-er burde bli introdusert bredere innen fotballen», skriver Sevecke hos Fifpro.